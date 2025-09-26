한가인♥연정훈, 부부싸움 안 한다더니..'이혼수' 나왔다 "잘 극복해야"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한가인이 남편 연정훈과의 이혼수가 있다는 신점 결과에 깜짝 놀랐다.
25일 '자유부인 한가인' 채널에는 '무당이 된 순돌이가 예언한 한가인♥연정훈의 충격적 미래는?'이라는 영상이 게재됐다.
한가인은 이날 무당이 된 배우 이건주를 찾아가 신점을 봤다. 이건주는 "두 분 중에 문서를 잡을 일이 올 수 있다. 이사를 가시든지, 건물을 사시든지"라고 말했다. 하지만 뒤이어 무거운 이야기가 따라왔다. 이건주는 "이걸 어떻게 말씀드려야 하나 모르겠다. 솔직하게 말하겠다. 이혼수도 들어온다. 잘 극복하고 넘어가면 좋은 건데 어쨌든 들어오는 거라 말씀드린다. 내후년이다"라고 말해 긴장감을 줬다.
한가인은 얼굴을 두 손으로 가리며 "이거 자료화면으로 쓰이는 거 아닌가"라며 당황했다. 이건주는 "두 분의 합이 잘 맞는다면 이혼수를 누르고 더 잘 살 수 있다. 신경 써주시면 될 것 같다"라고 강조했다.
그런가 하면 한가인은 다시금 연정훈과의 관계가 언급되자 "우리는 너무 달라서 싸울 일이 없다"라고 말하기도 했다.