"한화 충분히 이길 수 있다" 업셋 이끈 19살 막내의 패기, 위기의 삼…

[대구=스포츠조선 김민경 기자] "충분히 오늘(14일)처럼 경기 잘하고, 했던 경기처럼 하면 충분히 우리가 (한화 이글스를) 이길 수 있다고 생각한다."
김태훈은 선두타자 정준재를 볼넷으로 내보내자마자 이승현과 교체됐다. 이승현은 대타 오태곤에게 중전 안타를 맞고, 무사 1, 3루에서 박성한에게 좌중간 2타점 적시 2루타를 허용해 2-2가 됐다. 이때 중계 플레이를 하던 유격수 이재현의 송구 실책이 겹쳐 무사 3루가 됐다. 그러자 박진만 삼성 감독은 배찬승 카드를 꺼냈다.
배찬승은 까다로운 첫 타자 에레디아를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 최정을 사구로 내보냈지만, 상대 4번타자 한유섬까지 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 자칫 SSG로 넘어갈 뻔했던 경기 흐름을 삼성이 되찾는 결정적 삼진 2개였다.
2사 1, 3루 고명준 타석을 앞두고 삼성은 이호성으로 다시 투수를 교체했다. 고명준은 배찬승이 3차전에서 투런포를 허용했던 타자기 때문. 배찬승의 포스트시즌 무실점 행진을 끝낸 타자기에 삼성은 변화를 줬고, 이호성은 고명준을 좌익수 뜬공으로 돌려세우면서 이닝을 끝냈다. 덕분에 삼성은 8회말 디아즈의 결승 투런포와 이재현의 백투백 홈런을 묶어 5대2로 승리할 수 있었다. 4위 삼성은 3위 SSG를 3승1패로 꺾고 시리즈 업셋을 달성했다.
고명준과 다시 한번 붙어 보고 싶지 않았는지 묻자 배찬승은 단호하게 "네"라고 답해 웃음을 안겼다.
배찬승은 "아무래도 홈런을 맞았으니까 더 잘 잡을 수 있는 투수가 많기 때문에 그 투수한테 내 일을 넘겨주는 게 맞다고 생각하고 있었다"며 "(피홈런 때는) 너무 힘이 많이 들어간 것 같아서 오늘은 힘을 좀 빼고 던졌더니 좋았다"고 덧붙였다.
삼성 팬들은 팀의 최대 위기를 막은 신예에게 기립 박수를 보냈다. 무거운 마음으로 더그아웃에서 경기를 지켜봤던 김태훈과 이승현은 "네가 살렸다. 고맙다"고 하며 임무를 마치고 돌아온 배찬승을 꽉 안아줬다.
배찬승은 팬들에게 "엄청 진짜 감사드린다. 정말 실감 안 나는 그 정도의 함성이라서 정말 감동이었다"고 감사 인사를 남겼다.
삼성은 2위 한화 이글스와 17일 대전에서 플레이오프 1차전을 치른다. 홈런왕 디아즈가 포스트시즌 첫 홈런을 치면서 타선이 살아났고, 후라도-원태인-헤르손 가라비토-최원태로 구성된 선발진은 준플레이오프에서 전원 퀄리티스타트를 기록할 정도로 탄탄하다. 불펜은 삼성의 약점으로 꼽히지만, 배찬승과 김재윤, 이호성 등의 페이스는 괜찮다.
배찬승은 한화 상대로도 업셋할 수 있을 것 같은지 묻자 "오늘처럼 경기 잘하고, 지난 경기들처럼 하면 충분히 우리가 이길 수 있다고 생각한다"며 "한화 문현빈 형을 상대하고 싶다. 정말 잘 치시고 좌타자이시니까. 잡고 싶다"고 각오를 다졌다.
대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com