결국 폰세 공략은 '폰세'에게 달렸다? "KBO리그 최고 투수지만…"

기사입력 2025-10-17 17:18


1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 6회말 투구를 마치고 마운드를 내려오는 한화 폰세. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 삼성 박진만 감독이 외야에서 타격 훈련을 지켜보고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "KBO리그 최고 투수다 보니까…."

삼성 라이온즈는 17일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 포스트시즌 플레이오프 1차전을 치른다.

긴 여정을 이어오고 있는 삼성이다. 정규시즌을 4위로 마친 뒤 와일드카드 결정전에서 NC 다이노스와 2차전 승부 끝에 준플레이오프 진출에 성공했다.

준플레이오프에서 SSG 랜더스를 만난 삼성은 1승1패에서 내리 2승을 잡아내면서 2년 연속 플레이오프 진출까지 성공했다.

4차전으로 준플레이오프를 마치면서 삼성은 이틀의 휴식을 취할 수 있게 됐다.

한화는 1차전 선발 투수로 코디 폰세를 냈다. 폰세는 올 시즌 29경기에 출전해 17승1패 평균자책점 1.89를 기록했다. KBO리그 최초로 개막 17연승을 달리며 '다승왕'에 올랐다. 또한 252삼진을 잡아내면서 KBO리그 역대 최다탈삼진 신기록까지 달성했다.

삼성을 상대로도 강했다. 1경기 나와 6이닝 6안타 1볼넷 8탈삼진 무실점을 기록했다.

역대 플레이오프에서 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출할 확률은 76.5%(34회중 26회)를 기록했다. 기선제압이 중요한 상황에서 폰세 공략이 관건이 됐다.


폰세 대비에 대한 이야기가 나오자 박진만 삼성 감독은 "폰세 공략을 어떻게 해야할까요"라고 운을 떼며 "KBO리그 최고의 투수다. 워낙 구위도 좋고 구종도 많다. 카운트가 불리하면 타자가 좋지 않으니 적극적으로 쳐야할 거 같다"고 했다.

박 감독은 이어 "폰세도 사람이니 실투가 있을 거고, 그 실투를 어떻게든 인플레이 타구로 만드는 게 포인트인 거 같다. 폰세가 KBO리그 최고의 투수지만, 포스트시즌 첫 경기니 그런 분위기에 흔들려줬으면 하는 바람"이라고 이야기했다.

한 차례 상대했던 경험은 도움이 될 전망. 박 감독은 "시즌 슌 한 번 상대를 해서 타자들이 잘 알 거 같다. 구위도 좋고, 구종이 많으니 적극적으로 대처할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 허리 부상으로 빠진 김영웅이 벤치에서 경기를 지켜보고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/
삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-김태훈(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 헤르손 가라비토가 나온다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

