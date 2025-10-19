이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]

기사입력 2025-10-19 15:48


이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강'…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 2회초 와이스가 투구를 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 자랑하는 '33승' 원투펀치가 모두 무너졌다.

와이스는 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 포스트시즌 플레이오프 2차전에 선발로 등판해 4이닝 9안타 2볼넷 4탈삼진 5실점을 기록했다.

한화로서는 충격적인 결과가 나왔다. 18일 열린 1차전에서 한화는 선발투수 코디 폰세가 6이닝 6실점으로 흔들렸다. 6실점은 폰세의 한 경기 최다 실점. 올 시즌 개막 17연승을 달리는 등 '투수 4관왕'에 오르며 리그 최강 투수로 활약했지만, 포스트시즌 집중력이 올라온 삼성 타자의 방망이가 매서웠다.


이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강'…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 와이스와 대화를 나누고 있는 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
와이스 역시 삼성의 타격감에 진땀을 뺐다. 와이스 역시 폰세 못지 않은 활약을 했다. 올 시즌 30경기에서 16승5패 평균자책점 2.87의 성적을 기록했다. 30경기 중 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭이 21차례나 될 정도로 안정감을 자랑했다.

이날 직구 최고 구속이 156㎞까지 나오는 등 전반적인 구위는 나쁘지 않았다. 변화구로는 스위퍼(18개), 커브(11개), 체인지업(10개)를 섞었다.

출발은 좋았다. 1회를 세 타자로 깔끔하게 막았고, 1회말 타선도 한 점을 지원했다.

2회부터 불안한 모습이 나왔다. 1사 후 김영웅에게 안타를 맞으며 첫 출루가 나왔다. 이어 이재현을 삼진으로 잡아냈지만, 김태훈의 안타로 1,3루 위기에 몰렸다. 강민호를 뜬공 처리하면서 실점없이 넘어갔다.

3회초 제대로 공략당했다. 선두타자 류지혁을 볼넷으로 내보냈고, 김지찬과 김성윤의 연속 안타로 무사 만루 위기에 몰렸다. 구자욱의 땅볼로 1루주자가 2루에서 잡혔지만, 3루 주자가 홈으로 들어오며 1-1 동점이 됐다. 이어 디아즈의 적시타로 1실점을 더한 와이스는 김영웅에게 2타점 적시타를 허용하며 4실점 째를 했다. 이재현을 삼진으로 잡으며 흐름을 끊었다. 그러나 김태훈에게 안타를 맞으며 다시 1,3루 위기가 됐다. 강민호를 2루수 뜬공으로 아웃시키면서 길었던 3회를 마쳤다.


이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강'…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회초 2사 1루 와이스가 김태훈에 적시타를 내주며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

4회초에도 추가 실점이 나왔다. 3회와 출발이 같았다. 선두타자 류지혁을 볼넷으로 내보냈다. 김지찬의 땅볼로 1사 1루가 됐지만, 김성윤의 안타로 1,3루 실점 위기가 됐다. 구자욱의 땅볼로 2사 1,3루가 됐지만, 디아즈에게 몬스터월을 직격하는 2루타를 허용했다. 3루 주자가 홈을 밟으며 디아즈는 5실점 째. 이후 행운이 따랐다. 1루에 있던 구자욱과 이종욱 3루 주루코치가 호흡이 맞지 않았고, 3루와 홈 사이에 서있던 구자욱은 아웃이 됐다. 와이스도 추가 실점을 막고 이닝을 끝낼 수 있었다.

고비를 넘겼지만, 더이상 투구를 이어가지 못했다. 84개의 투구수를 기록한 와이스는 5회초 조동욱과 교체돼 마운드를 내려왔다.

한화로서는 가을야구 최고 무기가 불발탄이 된 충격적인 결과를 안게 됐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

2.

삼성 중대 변수 발생...'푸른 피의 에이스' 원태인, 3차전 등판 불가일 수 있다 [PO2 현장]

3.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

4.

'외국인 트리오 총출동' PO 노리는 이랜드-부산, 승점 6 짜리 '빅뱅'[현장 라인업]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

2.

삼성 중대 변수 발생...'푸른 피의 에이스' 원태인, 3차전 등판 불가일 수 있다 [PO2 현장]

3.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

4.

'외국인 트리오 총출동' PO 노리는 이랜드-부산, 승점 6 짜리 '빅뱅'[현장 라인업]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.