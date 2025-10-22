정우주 선발→불펜데이, 결국 타선이 터져야 한다…'승리=KS' 라인업 공…

정우주 선발→불펜데이, 결국 타선이 터져야 한다…'승리=KS' 라인업 공개

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 선발 라인업을 공개했다.

한화는 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 포스트시즌 플레이오프 4차전을 치른다.

1승1패로 대구로 온 한화는 3차전 승리로 한국시리즈 진출까지 1승을 남겨두게 됐다.

한화는 이날 '불펜데이'로 경기를 치른다. 한화는 포스트시즌에서 올 시즌 선발로 활약했던 문동주를 불펜으로 기용했다. 선택은 적중했다. 문동주는 1차전에서 2이닝 무실점, 3차전에서 4이닝 무실점 피칭을 하면서 팀 승리를 이끌었다.

4차전 선발 투수는 정우주가 나선다. 정우주는 올 시즌 51경기에서 3승무패 3홀드 평균자책점 2.85를 기록했다. 주로 불펜으로 나온 만큼, '오프너' 전략이다.

정우주는 지난달 29일 대전 LG 트윈스전에서 3⅓이닝 무실점으로 호투를 펼쳤고, LG를 7대3으로 제압하기도 했다.

선발 라인업은 3차전에서 약간 바뀌었다. 이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최인호(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다.


1,2차전에서는 우익수로 김태연이 나섰고, 3차전과 4차전에서는 최인호가 이름을 올렸다.


3차전에서 유격수로 기용했던 이도윤을 대신해 심우준이 선발 출전한다.

삼성 선발투수는 원태인. 원태인은 올 시즌 27경기에서 12승4패 평균자책점 3.24의 성적을 남겼다. 한화를 상대로는 4경기 나와 3승1패 평균자책점 3.20을 기록했다. 특히 SSG 랜더스와의 준플레이오프 3차전에서 6⅔이닝 5안타 4사구 2개 5탈삼진 1실점으로 호투를 펼치면서 승리를 이끌며 데일리MVP에 선정됐다.
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

