김경문 감독의 뚝심 선언 "5차전 세이브 상황 오면, 김서현이 마무리로 …

[대구=스포츠조선 김용 기자] "5차전 세이브 상황 오면, 김서현이 마무리로 나간다."
5회까지 4-0으로 앞서나가며 승기를 잡았지만, 6회 김서현이 김영웅에게 치명적 동점 스리런포를 허용하며 경기 분위기를 내줬다. 한화는 이어 7회 위기에서도 한승혁이 김영웅에게 역전 결승 스리런 홈런을 얻어맞으며 무너졌다.
한화는 이날 선발 정우주가 오프너로 나와 3⅓이닝을 무실점으로 막아주며 계획된 플랜대로 경기를 끌고갔지만, 결국 불펜 싸움에서 무너지고 말았다.
이런 결과가 나오면 감독이 잘못한 것이다. 홈으로 돌아가 5차전 준비 잘 하겠다.
-아쉬웠던 부분은.
정우주가 너무 잘 던졌는데...4차전에서 끝냈으면 좋았는데 많이 아쉽다.
-6회 황준서 투입은.
폰세는 6, 7회를 막으면 8회에 나갈 준비를 하고 있었다.
-김서현은 조금 편한 상황에서 넣어야 하지 않았을까.
공이 나쁘지 않았다. 맞다보니 위축되는 부분이 있는데, 공 자체는 좋았다. 문동주로 2경기 이겼지만, 문동주만으로 이길 수 없다. 5차전에서 승리할 수 있다면 김서현이 마무리로 나올 거다.
-5차전 선발은.
폰세다. 마지막 경기니 모든 걸 쏟아부어야 한다. 외국인 투수들이 아무래도 많이 던지지 않을까 싶다. 문동주는 대전으로 넘어가 컨디션을 살펴야 할 것 같다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com