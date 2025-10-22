김경문 감독의 뚝심 선언 "5차전 세이브 상황 오면, 김서현이 마무리로 나간다" [PO4 현장]

최종수정 2025-10-22 23:22

22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 한화의 PO 4차전. 인터뷰 하고 있는 김경문 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.22/

[대구=스포츠조선 김용 기자] "5차전 세이브 상황 오면, 김서현이 마무리로 나간다."

한화 이글스 김경문 감독이 충격적인 역전패에 쉽게 말을 잇지 못했다.

한화는 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 4차전에서 4대7로 역전패했다.

5회까지 4-0으로 앞서나가며 승기를 잡았지만, 6회 김서현이 김영웅에게 치명적 동점 스리런포를 허용하며 경기 분위기를 내줬다. 한화는 이어 7회 위기에서도 한승혁이 김영웅에게 역전 결승 스리런 홈런을 얻어맞으며 무너졌다.

한화는 이날 선발 정우주가 오프너로 나와 3⅓이닝을 무실점으로 막아주며 계획된 플랜대로 경기를 끌고갔지만, 결국 불펜 싸움에서 무너지고 말았다.

다음은 경기 후 김 감독과의 일문일답.


22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 4차전. 6회말 2사 1, 2루. 강판 당하는 한화 김서현. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.22/
-경기 총평은.

이런 결과가 나오면 감독이 잘못한 것이다. 홈으로 돌아가 5차전 준비 잘 하겠다.


-아쉬웠던 부분은.

정우주가 너무 잘 던졌는데...4차전에서 끝냈으면 좋았는데 많이 아쉽다.

-6회 황준서 투입은.

폰세는 6, 7회를 막으면 8회에 나갈 준비를 하고 있었다.

-김서현은 조금 편한 상황에서 넣어야 하지 않았을까.

공이 나쁘지 않았다. 맞다보니 위축되는 부분이 있는데, 공 자체는 좋았다. 문동주로 2경기 이겼지만, 문동주만으로 이길 수 없다. 5차전에서 승리할 수 있다면 김서현이 마무리로 나올 거다.

-5차전 선발은.

폰세다. 마지막 경기니 모든 걸 쏟아부어야 한다. 외국인 투수들이 아무래도 많이 던지지 않을까 싶다. 문동주는 대전으로 넘어가 컨디션을 살펴야 할 것 같다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

