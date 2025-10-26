사인 미스? 번트까지 대놓고 왜 안들어왔나 → 한화 1사3루 무득점 미스…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 번트까지 대 놓고 왜 안 뛰었을까.
한화는 5회초 결정적인 찬스를 놓쳤다.
0-2로 끌려가던 한화는 5회초 선두타자 최인호가 좌중간 2루타를 치고 나가면서 실마리를 풀었다.
일단 1점을 만회하고 보겠다는 의도로 풀이된다. 5회초에 1점에 그치더라도 공격 4이닝이 남았기 때문에 LG를 2점으로 묶어두기만 한다면 추격은 가능했다.
최재훈이 희생번트를 충실하게 잘 댔다. 최인호가 안전하게 3루까지 갔다.
1사 3루에 LG 내야진은 전진수비를 펼쳤다.
한화는 외야플라이 혹은 내야 땅볼이라도 빠른 정면 타구가 아니라면 홈을 노릴 만했다.
그런데 3루에 있던 최인호는 움직이지 않았다. 2사 3루에서 손아섭이 삼진을 당하면서 한화의 공격은 실패로 끝났다.
공교롭게 5회말 LG도 같은 상황을 마주했다. 1사 후 신민재가 3루타를 쳤다.
LG는 완전히 다른 판단을 내렸다. 오스틴이 3루 땅볼을 쳤다. 이도윤의 타구와 달리 정면에 속도도 빨랐다. 그럼에도 불구하고 신민재는 홈으로 뛰었다.
한화 3루수 노시환이 홈에 정확하게 던지지 못했다. 홈 송구가 우측으로 한참 치우치면서 신민재가 득점했다.
같은 상황에서 더욱 과감했던 LG가 점수를 얻을 수 있었다.
