사인 미스? 번트까지 대놓고 왜 안들어왔나 → 한화 1사3루 무득점 미스터리 [KS1]

기사입력 2025-10-26 16:56


사인 미스? 번트까지 대놓고 왜 안들어왔나 → 한화 1사3루 무득점 미스…
26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. 김경문 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/

사인 미스? 번트까지 대놓고 왜 안들어왔나 → 한화 1사3루 무득점 미스…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 5회초 한화 최인호가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 번트까지 대 놓고 왜 안 뛰었을까.

무사 2루에 보내기번트는 반드시 1점을 짜내겠다는 의도다. 그런데 후속 1사 3루 상황에서 내야 땅볼이 나왔는데 주자가 가만히 있었다.

한화는 26일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와의 한국시리즈 1차전서 2대8로 완패했다. 세밀한 부분에서 LG와 차이가 컸다.

한화는 5회초 결정적인 찬스를 놓쳤다.

0-2로 끌려가던 한화는 5회초 선두타자 최인호가 좌중간 2루타를 치고 나가면서 실마리를 풀었다.

2점 뒤지고 있는 상황이었지만 한화는 보내기번트를 선택했다.

일단 1점을 만회하고 보겠다는 의도로 풀이된다. 5회초에 1점에 그치더라도 공격 4이닝이 남았기 때문에 LG를 2점으로 묶어두기만 한다면 추격은 가능했다.

최재훈이 희생번트를 충실하게 잘 댔다. 최인호가 안전하게 3루까지 갔다.


1사 3루에 LG 내야진은 전진수비를 펼쳤다.

한화는 외야플라이 혹은 내야 땅볼이라도 빠른 정면 타구가 아니라면 홈을 노릴 만했다.


사인 미스? 번트까지 대놓고 왜 안들어왔나 → 한화 1사3루 무득점 미스…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 1사 만루 LG 신민재가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
이도윤이 1루와 2루 사이로 땅볼을 굴렸다. 타구 스피드도 느렸고 우측으로 치우쳤다. LG 2루수 신민재가 미끄러지면서 잡아야 했을 정도였다.

그런데 3루에 있던 최인호는 움직이지 않았다. 2사 3루에서 손아섭이 삼진을 당하면서 한화의 공격은 실패로 끝났다.

공교롭게 5회말 LG도 같은 상황을 마주했다. 1사 후 신민재가 3루타를 쳤다.

LG는 완전히 다른 판단을 내렸다. 오스틴이 3루 땅볼을 쳤다. 이도윤의 타구와 달리 정면에 속도도 빨랐다. 그럼에도 불구하고 신민재는 홈으로 뛰었다.

한화 3루수 노시환이 홈에 정확하게 던지지 못했다. 홈 송구가 우측으로 한참 치우치면서 신민재가 득점했다.

같은 상황에서 더욱 과감했던 LG가 점수를 얻을 수 있었다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

3.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

4.

'46세' 황우슬혜 "30대 중반 이후 연하들만 교제..연상 안 좋아해" 솔직 고백

5.

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵” 감탄

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.