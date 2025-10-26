'인간 승리' 황당 교통사고 이겨낸 불굴의 의지, 그의 가을은 아직 안 끝났다

기사입력 2025-10-27 07:22


'인간 승리' 황당 교통사고 이겨낸 불굴의 의지, 그의 가을은 아직 안 …
23일 인천 SSG랜더스필드에서 KIA-SSG전. 6회말 무사 1루 최지훈에게 투런포를 허용한 황동하가 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.23/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 황동하의 가을은 아직 끝나지 않았다.

황동하는 현재 울산 문수구장에서 열리고 있는 '2025 울산-KBO Fall League'에 KIA 유망주들과 함께 참가하고 있다. 황동하는 3경기에 등판해 15⅔이닝, 평균자책점 2.30을 기록하며 다음 시즌 부활을 위한 발판을 차근차근 마련하고 있다.

황동하에게 올해처럼 황당한 시즌이 있었을까. 황동하는 올 시즌 KIA 마운드의 핵심 전력이었다. 스프링캠프 때는 김도현과 5선발 경쟁에서 밀리는 바람에 불펜으로 시즌을 맞이했어도 1군에 없어서는 안 될 전력이었다.

144경기를 치르는 동안 선발에 구멍이 한번도 안 날 수는 없었고, 실제로 올 시즌 아담 올러(팔꿈치 염증)와 윤영철(팔꿈치 수술), 김도현(팔꿈치 염증) 등이 부상으로 공백이 있었다. 이럴 때 필요한 대체 선발 1순위가 황동하였다. 실제로 황동하는 시즌 초반 윤영철이 부진해 2군에 재정비하러 내려갔을 때 대체 선발로 뛰었다.

지난 5월 8일. 황동하에게는 평생 잊을 수 없는 날이 될 것 같다. 당시 KIA 선수단은 5월 7일 고척 키움 히어로즈전을 치르고, 5월 9일부터 인천에서 SSG 랜더스와 원정 3연전이 예정돼 있어 바로 인천에 있는 숙소에 이동해 있었다. 황동하는 숙소 근처에서 횡단보도를 건너다 차에 부딪히는 바람에 꽤 크게 다쳤다. 병원 검진 결과 요추 2번과 3번, 횡돌기 골절로 약 6주 동안 보조기를 착용하고 안정을 취해야 한다는 소견을 들었다.


'인간 승리' 황당 교통사고 이겨낸 불굴의 의지, 그의 가을은 아직 안 …
23일 인천 SSG랜더스필드에서 KIA-SSG전. 6회말 등판한 황동하. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.23/

'인간 승리' 황당 교통사고 이겨낸 불굴의 의지, 그의 가을은 아직 안 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 7회말 등판한 황동하가 투구하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/
안정을 취해야 하는 기간이 6주였고, 황동하가 마운드에 다시 오를 수 있는 컨디션을 회복하기까지는 훨씬 오랜 시간이 필요했다. 불굴의 의지가 없었다면, 올 시즌 복귀도 어려웠을지도 모른다.

황동하는 치열하게 재활에 전념한 끝에 지난달 말 1군에 복귀했다. 거의 5개월 만이었다. 정규시즌이 거의 끝난 시점. 8위 KIA는 가을 야구 탈락을 확정한 상태였다. 이범호 KIA 감독은 올해가 아닌 내년을 바라보며 경기를 운용했고, 황동하 역시 내년을 위해 1군에서 계속 공을 던지게 했다.

황동하는 부상 복귀 후 5경기에 구원 등판해 6⅓이닝, 평균자책점 4.26을 기록했다. 만족할 성적은 아니었지만, 마운드에서 공을 던질 수 있다는 자체가 중요했다.


이 감독은 "올해 못했던 것들을 내년에 더 잘할 수 있는 그런 선수로 성장했으면 한다. 그러면 앞으로 팀도 더 좋은 방향으로 갈 수 있다. 올해 잘 마무리하고 내년에 잘 준비했으면 좋겠다"고 올해 상심이 컸을 황동하를 다독였다.

황동하는 다음 시즌에도 5선발 경쟁을 펼칠 전망이다. KBO Fall League에서도 계속 긴 이닝을 던지며 내년을 위한 준비를 착실히 해나가고 있다. 내년 선발 로테이션을 확정하기는 이른 시점인데, 황동하는 김도현, 김태형, 이도현 등과 4, 5선발을 두고 다툴 것으로 보인다.


'인간 승리' 황당 교통사고 이겨낸 불굴의 의지, 그의 가을은 아직 안 …
23일 인천 SSG랜더스필드에서 KIA-SSG전. 6회말 등판한 황동하가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.23/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

4.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

5.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.