어서와 코시는 처음이지 → 한화, '폭투+악송구+폭투+송구 포기' 스스로…

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 어서와 한국시리즈는 처음이지?
일방적인 패배였다. 한화는 엉성한 플레이를 연발했다. 실점 빌미를 스스로 제공했다. 하필 한화의 실수는 매번 점수로 이어졌다. LG가 그 작은 틈 하나 조차도 놓치지 않고 집요하게 물고 늘어진 것이다.
한화는 1회부터 삐그덕거렸다.
5회말에는 수비에서 사소한 실수가 나왔다. 1사 3루에서 문동주가 오스틴에게 3루 땅볼을 유도했다. 타구가 빠르고 정면 방향이었다. 3루 주자 신민재를 홈에서 충분히 잡을 수 있었다. 3루수 노시환은 홈에 정확하게 던지지 못했다. 오른쪽으로 크게 빗나갔다. 최재훈이 공을 받긴 했으나 신민재를 태그할 수 없었다. 이 또한 LG의 점수가 됐다.
이게 끝이 아니었다. 2사 1, 2루에서 노시환이 또 집중력을 잃었다.
LG 김현수가 좌전 안타를 쳤다. 2루 주자 홍창기가 3루를 돌아 홈을 노렸다. 홍창기가 갑자기 미끄러졌다.
그런데 한화의 중계플레이가 멈췄다. 3루수 노시환이 주자를 체크하지 않은 것이다. 노시환은 좌익수로부터 공을 넘겨받은 뒤 다음 동작을 취하지 않았다. 홈에 바로 던졌다면 홍창기를 잡을 수 있었다. LG를 4점 차로 붙들어놓고 7회초에 들어갈 수 있었다.
홍창기가 벌떡 일어나서 다시 뛰었다. 노시환이 안일한 플레이를 한 사이에 홍창기가 다시 홈을 쓸었다. LG가 2-7로 더 멀어졌다. 한화의 수비는 끝나지 않았다. 문보경에게 쐐기타까지 얻어맞고 추격 의지를 상실했다.
