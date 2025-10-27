최인호 왜 안 뛰었나→ '神' 민재의 설명은. "안 뛰길래...뛰었다면"

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "안 뛰는 게 보였다."
LG가 2-0으로 불안한 리드를 이어가던 5회초에 위기가 찾아왔다.
선발투수 톨허스트가 선두타자 최인호에게 2루타를 맞았다. 최재훈의 보내기번트로 1사 3루. 이도윤이 2루 땅볼을 쳤다.
신민재는 이 상황에 대해서 "이도윤 선수가 친 순간 부터 3루 주자가 안 뛰는 게 보였다. 그래서 더 천천히 잡았다. 아니었다면 안 넘어지고 잡았다. 일부러 안전하게 잡았다"고 설명했다.
신민재가 슬라이딩 캐치를 했기 때문에 최인호가 승부할 만했던 것이 아니라 최인호가 스타트를 끊지 않아서 신민재가 확실하게 수비 동작을 취했던 것이다. 신민재는 이미 주자의 움직임까지 파악을 하고 다음 플레이를 준비했다.
신민재는 모든 경기에 모든 힘을 쏟아붓겠다고 다짐했다.
신민재는 "남은 경기가 많지 않다. 아웃이든 세이프가 되든 생각하지 않고 열심히 뛰어야 한다. 무조건 전력으로 하겠다"고 각오를 다졌다.
1차전 승리는 1차전으로 끝이다.
신민재는 "다들 자신이 있었던 것 같다. 이제 한 경기 했을 뿐이다. 오늘 승리는 이미 끝났다. 이 분위기 이어서 2차전도 좋은 경기 할 수 있도록 잘 준비하겠다. 경기 감각을 떠나서 우리 팀이 힘이 있다고 생각한다. 그게 우리의 가장 큰 무기"라며 자신감을 내비쳤다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com