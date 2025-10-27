최인호 왜 안 뛰었나→ '神' 민재의 설명은. "안 뛰길래...뛰었다면"


26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 1사 만루 LG 신민재가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/


26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 5회말 3루타를 날린 LG 신민재. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/


26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 5회말 1사 3루 LG 오스틴 내야 땅볼 때 한화 3루수 노시환 송구 실책이 나오자 신민재가 득점에 성공하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "안 뛰는 게 보였다."

LG 트윈스 2루수 신민재가 공수 맹활약을 펼치며 승리에 앞장섰다. 신민재는 5회초 1사 3루 위기 상황에서 여유로운 수비를 펼친 이유에 대해 설명했다.

LG는 26일 잠실에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 한국시리즈 1차전에서 8대2로 완승했다. 2번타자 겸 2루수로 선발 출전한 신민재는 5타수 3안타 2타점 3득점 활약했다. 2루에서도 견고한 수비를 보여줬다.

LG가 2-0으로 불안한 리드를 이어가던 5회초에 위기가 찾아왔다.

선발투수 톨허스트가 선두타자 최인호에게 2루타를 맞았다. 최재훈의 보내기번트로 1사 3루. 이도윤이 2루 땅볼을 쳤다.

빗맞은 타구가 신민재 우측으로 치우쳤다. 신민재가 미끄러지면서 타구를 처리했다. 3루 주자 최인호가 홈을 노렸다면 충분히 승부가 될법한 상황이었다. 그러나 최인호가 움직이지 않았다. 2사 3루가 이어졌다. 손아섭이 삼진을 당하면서 한화는 득점에 실패했다.

신민재는 이 상황에 대해서 "이도윤 선수가 친 순간 부터 3루 주자가 안 뛰는 게 보였다. 그래서 더 천천히 잡았다. 아니었다면 안 넘어지고 잡았다. 일부러 안전하게 잡았다"고 설명했다.

신민재가 슬라이딩 캐치를 했기 때문에 최인호가 승부할 만했던 것이 아니라 최인호가 스타트를 끊지 않아서 신민재가 확실하게 수비 동작을 취했던 것이다. 신민재는 이미 주자의 움직임까지 파악을 하고 다음 플레이를 준비했다.



26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. LG가 8대2로 승리하며 기선을 제압했다. 신민재와 하이파이브하는 염경엽 감독. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/


26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. LG가 8대2로 승리하며 기선을 제압했다. 신민재, 구본혁, 오지환 등 선수들이 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/


26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 1회말 2사 3루. 문보경 2루타 때 득점에 성공한 신민재. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

신민재는 모든 경기에 모든 힘을 쏟아붓겠다고 다짐했다.

신민재는 "남은 경기가 많지 않다. 아웃이든 세이프가 되든 생각하지 않고 열심히 뛰어야 한다. 무조건 전력으로 하겠다"고 각오를 다졌다.

1차전 승리는 1차전으로 끝이다.

신민재는 "다들 자신이 있었던 것 같다. 이제 한 경기 했을 뿐이다. 오늘 승리는 이미 끝났다. 이 분위기 이어서 2차전도 좋은 경기 할 수 있도록 잘 준비하겠다. 경기 감각을 떠나서 우리 팀이 힘이 있다고 생각한다. 그게 우리의 가장 큰 무기"라며 자신감을 내비쳤다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

