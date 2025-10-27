"월드시리즈 역사상 최고의 투구" 전설의 유격수도 경외, 후배는 엎드려 …

|
[스포츠조선 나유리 기자]"월드시리즈 역사상 최고 수준의 피칭이었다."
월드시리즈 무대에서, 그것도 챔피언십시리즈에서 미친 타격을 과시했던 토론토 타선을 완투승으로 제압한 것은 야마모토의 기량이 최전성기에 올랐다는 뜻으로 봐야한다. 심지어 토론토는 1차전에서도, 내셔널리그 챔피언이자 지난해 월드시리즈 챔피언인 다저스를 11대4로 압살했다. 그런 토론토를 9이닝 동안 단 1득점으로 굴욕의 침묵을 하게 만든 투수가 바로 야마모토다.
|
이날 경기 중계 해설을 맡았던 뉴욕 양키스의 전설적인 유격수 출신 데릭 지터는 야마모토의 투구를 두고 "우선 내가 잘못 예측했다고 인정하고 싶다. 완전한 실수였다. 저 뜨거운팀을 상대로 완투를 하다니. 월드시리즈 역사상에서도 최고 수준의 피칭이었다"고 극찬을 아끼지 않았다.
|
데이브 로버츠 감독 역시 "야마모토는 시리즈 전에 지는 것은 선택지에 없다고 말했고, 오늘 밤에도 그런 표정을 지었다"면서 "그는 30~40개 더 던질 수도 있었을 것이다. 그가 선발로 등판하면 완투를 기대하게 된다"고 칭찬했다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com