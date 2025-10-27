흔들린 21세 마무리→"더 기용하겠다" 믿음, 'K'로 예열했다…"좋은 …

|
|
[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "김서현(21·한화 이글스)을 더 믿고 기용할 것이다."
고개를 떨구며 눈물을 흘리던 김서현은 포스트시즌 대비 연습 경기에서 다시 한 번 몸 상태를 올려갔다. 당시의 악몽도 조금씩 옅어져갔다.
그러나 플레이오프 1차전부터 무너졌다. 대전에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기. 9-6으로 앞선 9회초 올라왔지만, 선두타자 이재현에게 홈런을 맞았다. 이후 김태훈의 안타 뒤 강민호를 유격수 땅볼로 잡았지만, 이성규에게 적시타를 맞고 두 번째 실점을 했다. 한 점 차로 좁혀진 간격에 결국 이닝을 마치지 못한 채 김범수와 교체됐다. 김범수가 추가 실점없이 경기를 끝내면서 김서현도 마음의 짐을 조금 덜 수 있었다.
|
올 시즌 압도적인 구위로 상대 타자를 압도했던 그였지만, 최근 3경기에서는 불안한 모습이 이어졌다. 그러나 김경문 한화 감독은 한국시리즈 우승을 위해서는 김서현이 반드시 부활해야한다고 강조했다.
한화는 플레이오프에서 문동주를 불펜으로 돌리는 승부수를 띄웠다. 문동주는 1차전과 3차전 각각 2이닝, 4이닝을 완벽하게 막았다. 한국시리즈에서 문동주는 1차전 선발로 나왔다.
김 감독은 "(문)동주가 한국시리즈에서까지 불펜에서 던진다면 우린 희망이 없다"라며 "김서현을 더 믿고 기용할 것"이라고 했다.
김서현을 향한 굳은 믿음에 비판 여론도 나왔다. 그러나 김 감독의 의지는 강했다.
반가운 신호는 있다. 김서현은 2-8로 패색이 짙었던 8회말 2사 주자없는 상황에서 오스틴 딘을 상대하기 위해 마운드에 올랐다. 김서현은 오스틴은 삼진 처리하면서 이닝을 끝냈다.
|
김 감독은 "(김)서현이가 올해 마무리를 맡으면서 다른 해보다 이닝도 많고 그랬다"라며 "야구가 맞다 보면 안 좋은 쪽으로 생각이 많이 난다. 잘 막다보면 좋은 생각이 나니 앞으로는 좋은 모습을 보일 거 같다"고 이야기했다.
잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com