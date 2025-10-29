'멘털 갑' 지난 두 경기 실책 잊은 3루수 노시환, 안방에서는 다르다[대전 현장]

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 노시환이 수비 훈련을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 한국시리즈 이대로 못 끝낸다. 한화 이글스 3루수 노시환이 지난 두 경기 수비에서 아쉬운 모습을 보였지만, 안방에서는 밝은 표정으로 3차전을 준비했다.

한화 이글스 3루수 노시환이 29일 대전 한화생명볼파크에서 열릴 한국시리즈 3차전을 앞두고 수비 훈련에 집중했다.

잠실 원정 두 경기를 모두 내준 한화 이글스. 하루 휴식 후 안방에서 치르는 한국시리즈 3차전을 앞두고 노시환, 심우준, 하주석, 황영묵, 이도윤은 내야 수비 훈련을 하며 구슬땀을 흘렸다.

1차전이 중요성이 큰 가을야구에서 한화 4번 타자 노시환은 멀티히트에 타점 득점까지 기록하며 공격에서는 제 몫을 해줬다. 문제는 수비였다.


주지 않아도 될 순간 집중력이 흐트러진 3루수 노시환은 아쉬운 수비로 추가 실점을 허용했다. 1차전 3대0으로 뒤지고 있던 5회말 LG 신민재의 3루타 이후 이어진 오스틴 타석 때 3루 땅볼 타구가 나왔지만 3루수 노시환의 홈 송구 방향이 좋지 못했다. 정확히 포수 최재훈에게 송구했더라면 충분히 주자를 잡을 수 있었던 상황에서 송구 실책을 범한 노시환은 아쉬운 마음에 고개를 떨궜다.


걱정과 달리 밝은 표정으로 수비 훈련을 소화한 3루수 노시환.
6회에도 아쉬운 장면이 연출됐다. 2사 1,2루 LG 김현수 좌전 안타 때 2루 주자 홍창기가 3루 베이스를 지난 상황에서 한화 야수들의 중계 플레이가 이어졌다. 이때 미끄러진 홍창기, 좌익수 문현빈 송구를 잡은 3루수 노시환은 발 빠른 홍창기가 득점을 예상하고 홈 송구를 포기했다. 옆에 있던 이도윤이 급히 홈을 가리켰지만 넘어졌다가 일어난 홍창기가 득점을 올리며 한화는 추가 실점을 허용했다.

2차전에서도 점수 차가 크게 벌어진 상황이던 7회 LG 박동원의 타구를 송구 실책하며 실점을 허용한 한화 3루수 노시환은 패한 뒤 아쉬운 표정으로 경기장을 나섰다.

홈으로 돌아온 한화 이글스 야수들은 파이팅을 외치며 수비 훈련에 집중했다. 걱정과 달리 3루수 노시환의 표정은 밝았다.

타격감은 뜨거운 노시환이 안방에서 치르는 한국시리즈 3차전 어떤 수비를 보여줄지 귀추가 주목된다.

한편 3차전 한화는 폰세 LG는 손주영을 선발 투수로 내세웠다.


잠실에서는 두 경기 연속 실책을 범한 3루수 노시환.

마음처럼 결과가 따르지 않았다.

실책이 실점으로 이어지자 노시환은 고개를 떨궜다.

멘털 갑 노시환은 안방에서 한국시리즈 3차전을 앞두고 밝은 표정으로 구슬땀을 흘렸다.

