'멘털 갑' 지난 두 경기 실책 잊은 3루수 노시환, 안방에서는 다르다[…

|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] 한국시리즈 이대로 못 끝낸다. 한화 이글스 3루수 노시환이 지난 두 경기 수비에서 아쉬운 모습을 보였지만, 안방에서는 밝은 표정으로 3차전을 준비했다.
잠실 원정 두 경기를 모두 내준 한화 이글스. 하루 휴식 후 안방에서 치르는 한국시리즈 3차전을 앞두고 노시환, 심우준, 하주석, 황영묵, 이도윤은 내야 수비 훈련을 하며 구슬땀을 흘렸다.
1차전이 중요성이 큰 가을야구에서 한화 4번 타자 노시환은 멀티히트에 타점 득점까지 기록하며 공격에서는 제 몫을 해줬다. 문제는 수비였다.
주지 않아도 될 순간 집중력이 흐트러진 3루수 노시환은 아쉬운 수비로 추가 실점을 허용했다. 1차전 3대0으로 뒤지고 있던 5회말 LG 신민재의 3루타 이후 이어진 오스틴 타석 때 3루 땅볼 타구가 나왔지만 3루수 노시환의 홈 송구 방향이 좋지 못했다. 정확히 포수 최재훈에게 송구했더라면 충분히 주자를 잡을 수 있었던 상황에서 송구 실책을 범한 노시환은 아쉬운 마음에 고개를 떨궜다.
|
2차전에서도 점수 차가 크게 벌어진 상황이던 7회 LG 박동원의 타구를 송구 실책하며 실점을 허용한 한화 3루수 노시환은 패한 뒤 아쉬운 표정으로 경기장을 나섰다.
홈으로 돌아온 한화 이글스 야수들은 파이팅을 외치며 수비 훈련에 집중했다. 걱정과 달리 3루수 노시환의 표정은 밝았다.
타격감은 뜨거운 노시환이 안방에서 치르는 한국시리즈 3차전 어떤 수비를 보여줄지 귀추가 주목된다.
한편 3차전 한화는 폰세 LG는 손주영을 선발 투수로 내세웠다.
|
|
|
|