무안타 오스틴 빠지니 창기-민재-현수-보경 17안타-14타점 무서운 라인…

|
|
|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]결국 부동의 3번타자 오스틴 딘의 타순이 내려왔다.
오스틴은 한국시리즈전까지 LG 타자 중 타격 페이스가 가장 좋은 선수로 꼽혔다. 그래서 LG 염경엽 감독도 그를 키 플레이어로 꼽기도 했다. 하지만 3차전까지 무안타로 침묵중. 계속 오스틴에 대한 기대감을 보였던 염 감독도 오스틴에서 찬스가 끊기자 3차전이 끝난 뒤 "타순을 조정해야겠다"라고 말했고 이날 중심타자 3명의 자리가 바뀌었다.
LG는 전날인 29일 열린 3차전서 충격적인 역전패를 당했다. 선발 손주영이 5이닝 1실점으로 잘 막아내면서 한화 선발 폰세(6이닝 2실점)와 대등하게 싸웠고, 신민재의 2루타와 김현수의 솔로포로 2-1로 앞서면서 3연승을 가져가는 듯했다. 8회초엔 김서현의 폭투로 1점을 추가하며 승부를 결정지은 듯 보였다. 하지만 8회말 송승기 유영찬 김영우가 나와 무려 6점을 내주는 충격적인 상황이 발생하며 3대7로 역전패. 특히 상대 마무리 김서현이 승리투수가 되면서 살아날 수 있는 기회를 만들어주기 까지 했다.
|
|
치리노스는 올시즌 13승6패 평균자책점 3.31을 기록했고, 한화전엔 3경기서 1승1패 평균자책점 1.40으로 좋은 피칭을 했었다. 이진영과 노시환이 나란히 7타수 3안타로 치리노스에게 강했고, 채은성과 문현빈이 9타수 2안타(0.222)를 기록했다. 리베라토와 하주석 이도윤 손아섭 최재훈 등도 하나씩 안타를 때려낸 기억이 있다.
전날 역전승의 기운을 이어나가야할 한화의 선발은 와이스다. 와이스는 올시즌 16승5패 평균자책점 2.87을 기록하며 폰세와 함께 한화를 2위로 올려놓은 주인공. LG전에도 2경기서 1승무패를 기록했고 12이닝 동안 3실점으로 평균자책점 2.25의 좋은 성적을 기록했다.
LG 타자 중에선 오스틴과 김현수가 6타수 2안타(0.333)을 기록했고, 문보경 박해민 신민재 홍창기 문성주 등이 1개씩의 안타를 쳤다. 오스틴과 문보경은 홈런도 1개씩 기록 중이다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com