"여태 본 공 중에 제일 좋았다" LG도 거의 포기였다 → 혼신의 와이스…

기사입력 2025-10-31 05:18


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 패한 한화 와이스가 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 1사 LG 홍창기를 삼진 처리한 한화 선발 와이스가 투수 교체 움직임이 보이자 더그아웃을 향해 더 던지겠다는 제스처를 취하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 그야말로 '신기루'처럼 사라졌다.

한화 이글스 외국인투수 라이언 와이스가 한국시리즈 인생투를 펼쳤다. 그러나 9회초 한순간에 팀이 역전패를 당했다. 117구 환상의 역투가 허망하게 물거품이 돼 버렸다.

와이스는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와의 한국시리즈 4차전에 선발 등판했다. 와이스는 7⅔이닝 1실점 최고의 투구를 펼쳤다. 불펜이 붕괴하면서 한화는 4대7 충격패를 당했다.

리그 최강 LG 타선이 건드리지도 못할 위력이었다.

와이스는 산발적으로 안타 4개만 맞았다. 볼넷도 2개 뿐. 삼진을 7개를 빼앗았다. 위기관리능력도 돋보였다. 와이스는 5회초 1사 1, 3루와 7회초 1사 1, 2루 위기에서 병살타를 이끌어내며 포효했다.

LG 문보경도 혀를 내둘렀다.

문보경은 "제가 여태까지 와이스 선수 봤던 공 중에 오늘이 제일 좋았다. 확실히 패스트볼의 힘도 그렇고 변화구 각도가 엄청 날카로웠다"고 인정했다.

문보경은 첫 타석에 와이스를 상대로 안타를 치긴 했지만 운이 따랐다고 했다. 문보경은 "진짜 운이 좋아서 맞았다. 오늘 패스트볼 구위가 진짜 쉽지 않았다"고 질색했다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 8회초 2사 후 신민재에게 안타를 허용한 와이스가 교체되며 최재훈과 포옹하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 양상문 코치가 선발 와이스 상태를 체크하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

LG는 결국 와이스가 내려간 뒤에야 힘을 냈다.

LG가 1-3으로 따라붙은 8회초 2사 1루에 김범수가 올라왔다. 김범수 문보경이 연속 안타를 치자 한화는 김서현으로 투수를 다시 바꿨다. 오스틴이 내야 뜬공 아웃됐다.

8회는 그렇게 넘겼지만 9회초가 정말 길었다. 한화 김서현 박상원 한승혁이 차례로 나왔음에도 LG의 불타는 타선을 억제하지 못했다.

오지환의 볼넷과 박동원의 홈런으로 LG가 3-4 추격했다. 박해민의 볼넷과 홍창기의 안타로 주자를 모은 LG는 신민재가 1루 땅볼을 쳐 진루타에 성공했다. 2사 2, 3루에서 김현수가 1-2간을 꿰뚫으며 경기가 뒤집혔다. 와이스의 117구 혼신의 투구가 허망하게 '노디시전'으로 전락했다. LG는 문보경 오스틴의 연속 적시타로 2점을 더 내며 한화를 완전히 주저앉혔다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

