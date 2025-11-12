살떨리는 도쿄돔에서의 한일전인데, 이미 초탈한 선수가 있네 "도쿄 자체를…

|
[스포츠조선 김용 기자] "도쿄를 처음 가봅니다. 그런데..."
LG 트윈스 통합 우승을 이끈 신민재도 12일 도쿄행 비행기에 올라탔다. 15, 16일 양일간 열리는 2025 NAVER K-BASEBALL SERIES 출전을 위해서다. 지난해부터 국가대표로 뽑혀왔기에, 태극마크에 대한 무게감은 조금 덜었지만 일본과 도쿄돔에서 경기를 한다는 걸로 긴장될 수밖에 없다. 하지만 별 생각이 없단다.
신민재는 "도쿄 자체를 처음 가본다"고 말하며 "도쿄돔에 대해서는 가서 겪으면 된다. 연습 이틀 하니 그 때 적응하면 된다"고 대수롭지 않게 얘기했다.
현재 KBO리그 톱 2루수지만, 김혜성(LA 다저스)이 합류하면 본선 엔트리 경쟁이 힘들어질 수 있다. 메이저리그 도전을 하는 송성문도 2루 경쟁자가 된다. 물론, 송성문이 메이저리그 진출로 합류가 여의치 않을 경우 작전 수행 좋고 대주자 등으로도 요긴하게 활용될 여지가 충분하다. 신민재는 "월드베이스볼클래식(WBC)에도 당연히 가고 싶다. 물론 내가 결정할 수 있는 문제는 아니지만 말이다. 나는 그저 나가라면 나가서 열심히 할 것"이라고 자세를 낮췄다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com