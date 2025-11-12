'바람의 손자? 거품 다 빠졌다' 가시밭길 예상되는 SF 이정후의 3년차…

|
[스포츠조선 이원만 기자] "외야는 비어있다고 봐야 한다. 이정후는 지금보다 더 나아져야 한다."
이제는 이런 깨달음을 바탕으로 2026시즌에 더 나은 모습을 보여주기 위한 준비를 열심히 해야 할 듯 하다. 현재 팀 안팎의 상황이 이정후에게 우호적으로 돌아가고 있지 않기 때문이다. 현지 매체 뿐만 아니라 구단 내부에서도 이정후에 대한 비판여론이 커지는 분위기다.
샌프란시스코 지역 매체인 '샌프란시스코 크로니클'이 구단과 이정후를 향한 채찍질을 주도하고 있다. 이 매체는 12일(이하 한국시각) '샌프란시스코 구단은 2025시즌에 MLB 최악의 외야 수비력을 보여줬다. 이런 문제는 오프시즌에서 버스터 포지 사장의 머리에 남아 있을 숙제다'라고 보도했다.
샌프란시스코가 오프 시즌에 경쟁력을 다시 회복하기 위해 무엇에 집중해야 하는 지를 진단하는 내용이다. SF 크로니클은 '샌프란시스코의 오프시즌 초점은 일단 선발과 불펜을 포함한 투수력 보강에 맞춰져 있다. 그러나 경쟁력을 유지하기 위해서는 외야진의 공격생산성과 수비력이 모두 발전돼야 한다. 포지 사장은 외부 영입도 검토하고 있다'고 전했다.
포지 사장의 발언은 더욱 심각하다. 그는 "현재 팀의 외야는 비어있다고 봐야 한다. 오프시즌 동안 어떻게 보강할 수 있는 지 보겠다"며 고정된 주전 외야수는 없다는 식의 강경 발언을 했다. 이는 이정후와 엘리엇 라모스를 향한 발언이다. 포지 사장은 "라모스와 이정후 모두 발전의 여지가 있지만, 확실한 건 (지금보다) 더 나아져야 한다는 점이다"라고 했다.
이를 해석하면 이정후의 수비력이나 팀 기여도가 올해 수준에 그친다면, 외야 주전자리를 지킬 수 없다는 경고나 마찬가지다. 물론 여기에는 라모스도 해당한다. 라모스와 이정후는 각각 올해 주전 좌익수와 중견수였다. 그러나 이들의 수비지표는 나란히 MLB 최악수준에 그쳤다.
이정후는 수비력 측정 지표인 '평균대비 아웃기여도'(OAA) 부문에서 -5에 그치며 MLB 전체 중견수 중에서 하위권에 머물렀다. 또 다른 수비력 측정지표인 '수비 런세이브(DRS)'는 무려 -18이었다. 이는 800이닝 이상 경기에 나선 내셔널리그(NL) 전체 외야수(코너 및 중견수) 중에서 가장 낮은 수치다. 황당한 실책도 저질렀다. 9월 27일 콜로라도전 때는 중견수 플라이를 처리한 뒤 아웃카운트를 착각하고 공을 관중석으로 던지는 모습을 보여주기도 했다.
한 마디로 이정후나 라모스는 수비력 면에서 보면 '마이너리거급'이라고 해도 과언이 아니다.
이정후가 중견수로서 가치를 입증하지 못한다면, 일단은 코너 외야로 이동하게 될 가능성이 크다. 그래도 부족하다면 다음 단계는 백업 전환이다. 더 못하면 마이너리그 행 또는 트레이드다. SF크로니클은 이미 여기까지 내다보고 있다. 이 매체는 "샌프란시스코가 이정후를 코너로 이동시킨다면 FA 중견수인 트렌트 그리샴이나 해리슨 베이더를 영입할 수도 있다"고 언급했다.
결국 모든 것은 이정후가 올 겨울을 어떻게 준비하느냐에 달려 있다. 구단의 요구에 제대로 대응하지 못한다면, 이정후의 앞에는 험난한 가시밭길만 놓이게 될 가능성이 크다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com