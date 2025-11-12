"대표팀 오래했지만 이런 분위기는..." 류지현 감독이 일본에 지고 싶지…

|
|
|
[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]"우리 선수들 분위기가 지금 최상이다."
류 감독은 김포공항에서 가진 취재진과의 인터뷰에서 "한일전은 다른 의미가 있다고 생각한다. 물론 결과를 잘 만들어야 한다는 생각이 들고, 그 결과에 따라서 선수들이 조금 더 자신감을 얻는다고 하면 내년에도 분명히 좋은 결과가 이어지지 않을까 기대를 하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 결코 지고 싶지 않은 마음을 내비쳤다.
선수들을 보면서 자신감이 생긴다. 도쿄에 온 류 감독은 "대표팀을 오래했지만 이렇게 선수들이 즐겁고 분위기가 이렇게 좋은 것은 처음이다. 지금 분위기는 최상이다"라며 "이런 것들이 운동장에서 자연스럽게 나오지 않을까 생각된다"라며 젊은 선수들이 의욕적으로 즐겁게 대표팀 생활을 하는 것에 기대를 했다.
대표팀에도 이번엔 150㎞를 넘게 뿌리는 투수들이 대거 참가했다. 마운드 싸움은 해볼만 하다는 생각. "우리 선수들이 힘있게 들어가면 치기 쉬운 볼은 아니다. 일본 투수들이 좋아서 얼마나 타자들이 잘 대응하느냐가 중요할 것 같다"라는 류감독은 "도쿄돔에서 일본과 잘 싸운다면 이런 경험이 내년에 성장하는데도 굉장히 큰 도움이 될 것이라는 생각이 든다. 여기서 자신감을 찾고 돌아가면 좋겠다"라고 했다.
한편 하네다공항엔 많은 팬들이 나오진 않았지만 좋아하는 선수들에게 사인을 받는 모습이 종종 포착됐다. 류 감독은 입국장을 나오자 마나 알아본 일본 여성 팬의 사인 요청을 받고 곧바로 사인을 해주고 사진도 찍기도 했다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com