박찬호? 강백호? 김현수? 혼돈의 FA 시장, 4개팀 이상 달려들 진짜 인기남은 따로 있다는데...

기사입력 2025-11-13 06:07


박찬호? 강백호? 김현수? 혼돈의 FA 시장, 4개팀 이상 달려들 진짜 …
30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 이영하가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

[스포츠조선 김용 기자] 박찬호? 강백호? 김현수? 의외의 인기남은 따로 있다는데...

FA 시장이 개막 후 잠잠하다. 수면 아래서는 온갖 소문이 나고, 몸값이 얼마다 얘기가 돌지만 결국 아직 성사된 계약은 한 건도 없다.

아직 초반이라 더 받고 싶은 선수, 최대한 아끼고 싶은 구단 사이 팽팽한 신경전이 이어지는 시기다. 특히 올해는 최대어로 꼽히는 유격수 박찬호의 몸값 논쟁이 뜨거워지며 구단들도 섣불리 계약 확정을 진행하지 못하고 있다. 100억원까지 몸값이 치솟을 수 있다는데, 그 돈을 주고 잡았다 팬들에게 칭찬을 받는 게 아니라 오히려 '오버페이' 비판을 받을 위기에 처할 수 있기 때문이다.

박찬호를 비롯해 덩치가 큰 강백호, 김현수, 박해민 등의 행선지가 주목을 받는데 현재 시장에서 가장 인기가 좋은 선수는 따로 있다고 한다.

주인공은 두산 베어스 출신 투수 이영하. 2016년 두산 1차 지명을 받고 활약하다 첫 FA 자격을 얻게 됐다.

기록으로 보면 대단히 대어급 매물이라고 할 수는 없다. 당장 올시즌 73경기 4승4패14홀드를 기록했다. 평균자책점은 4점을 넘어 4.05.


박찬호? 강백호? 김현수? 혼돈의 FA 시장, 4개팀 이상 달려들 진짜 …
30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 이영하가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
하지만 잠재력은 어마무시했던 선수다. 원래 선발이었다. 2018년 10승을 달성하더니 2019년 17승으로 커리어하이를 찍었다. 하지만 이듬해부터 조금씩 흔들렸고, 학교 폭력 문제에 얽히며 야구 인생이 꼬이는 듯 했다. 이후 평범한 불펜 투수가 됐다.

그런데 원소속팀 두산을 포함해 최소 4개팀 정도가 이영하에게 관심을 보이고 있다. 그 수는 더 늘어날 수도 있다. 왜 FA 시장에서 이영하를 원하는 팀들이 많은 걸까.


일단 활용도가 높다. 선발과 불펜을 오갈 수 있다. 전천후 스타일이다. 감독들이 꼭 원하는 유형의 선수다. 필승조로 뛰다 선발 구멍이 나면 옮길 수 있고, 롱맨도 가능하다. 지난해 59경기, 올해 73경기를 소화하는 등 내구성도 입증이 됐다.

그리고 결정적인 건 성적이 그렇게 대단하지 않으니 '가성비' 자원으로 분류가 된다는 것이다. 이영하에게 엄청난 성적과 퍼포먼스를 기대하는 게 아니라, 그다지 높지 않은 금액으로 잡을 수 있다면 팀 전력에 큰 도움이 될 수 있는 선수라는 의미다.

하지만 이영하 계약도 시간이 걸릴 것으로 보인다. 영입전이 대단히 치열한 문제보다는, 협상 초기 원하는 몸값이 너무 높아 구단들이 화들짝 놀랐다는 후문이다. 적극적으로 달려드는 팀이 없으면 조정이 될 것으로 보인다. 시장가가 적절히 형성되면, 그 때 본격적 경쟁이 시작될 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]

2.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

3.

이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"

4.

뉴진스 '완전체', 어도어 복귀 선언..."진심 다한 음악으로 찾아뵐 것"

5.

'11월 결혼' 민아, 온주완♥과 결혼식 동반 참석해 오열 "저도 먼저 갈게요"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄..? 과도한 몸값 부풀리기에 피로도 쌓인다 [미야자키 현장]

3.

'류지현 감독 한숨 나오겠다' LAD 한국계 월드시리즈 우승멤버 토미 현수 에드먼 발목 수술결정, WBC 못 나온다

4.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

5.

'바람의 손자? 거품 다 빠졌다' 가시밭길 예상되는 SF 이정후의 3년차 시즌, 팀 수뇌부의 불만이 터져나왔다

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄..? 과도한 몸값 부풀리기에 피로도 쌓인다 [미야자키 현장]

3.

'류지현 감독 한숨 나오겠다' LAD 한국계 월드시리즈 우승멤버 토미 현수 에드먼 발목 수술결정, WBC 못 나온다

4.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

5.

'바람의 손자? 거품 다 빠졌다' 가시밭길 예상되는 SF 이정후의 3년차 시즌, 팀 수뇌부의 불만이 터져나왔다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.