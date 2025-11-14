3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 전력' 롯데 FA 전략의 딜레마 [미야자키포커스]

최종수정 2025-11-14 08:48

3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
9회말 2사 1, 2루. 승부를 원점으로 돌리는 1타점 동점 적시타 날린 박찬호.

3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 2회초 무사. 강백호가 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
사진제공=롯데 자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 김영록 기자] 현장은 절실하게 FA를 원한다. 하지만 현실은 만만치 않다.

김태형 롯데 자이언츠 감독은 부임 2년간 FA 선물을 받지 못했다. 거듭된 부상 악몽에도 무명 선수들을 발굴하고 발전시키며 두 시즌을 버텨냈지만, 가을야구 도전은 모두 실패였다.

바야흐로 부임 3번째 시즌. 김태형 감독에겐 롯데와의 계약 마지막 시즌이다. '한국시리즈 7연속 진출, 3회 우승의 명장' 타이틀을 이어가기 위한 중요한 해다.

앞서 2시즌 모두 롯데의 FA 영입은 없었다. 올겨울도 녹록치 않다. "구단과 FA 영입에 대해 충분한 이야기를 나눴다"면서 자신에게 힘을 실어주길 바랬건만, 사령탑이 1순위로 지목한 박찬호는 몸값이 치솟으면서 한걸음 물러난 모양새다. 또다른 최대어 강백호는 미국 진출을 우선 순위로 두면서 다음 시즌 한국에서 뛸지도 현재로선 알 수 없다.

롯데 구단은 타 팀과 달리 지금 당장 가을야구 혹은 우승까지 '올인'하기 위한 확신은 부족해보인다. 그렇다면 근본적인 의문을 떠올릴 수밖에 없다. 2년전 롯데는 대체 왜 김태형 감독을 선임했을까.


3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
사진제공=롯데 자이언츠
당시 김태형 감독은 모든 구단이 탐내는 차기 사령탑이었다. 롯데 부임 당시 '우리와 타이밍이 맞지 않았다'며 아쉬워한 팀이 있었을 정도다.

지난 2년간 육성도 뛰어났다. 주목받지 못하던 선수를 발굴하고, 손호영 정철원 전민재 박승욱 등 타 팀에서 한계를 봤던 선수들도 주전으로 잘 활용했다. 윤동희 등 주목받던 유망주들은 김태형 감독 아래에서 국가대표급 선수로 성장했다.

외부에서 좋은 코치들을 영입해 팀을 강하게 만드는 능력도 보여줬다. 올해도 강석천 수석코치, 조재영 주루코치, 정경배 타격코치 등 롯데에 새롭게 합류했다. 지금도 김태형 감독과 함께 하길 바라는 선수와 코치들이 많다.


결국 김태형이란 이름값은 '승부사'의 것이다. 지금까지 승리라는 달콤한 열매와 함께 했다. 재임기간내 한국시리즈 우승 도전이 첫번째 목표, 가을야구 진출은 최소한의 기준으로 '깔고' 가야하는 존재감인데, 여의치 않게 리빌딩에 전념해온 모양새다. 단기전 최강자의 존재감에 걸맞지 않게 가을야구 무대조차 오르지 못했다.


3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
사진제공=롯데 자이언츠
미야자키에서 만난 김태형 감독은 2026시즌을 앞둔 지금 상황에 대해 "솔직히 걱정되는 지점들이 있다. 기존 선수들이 잘하고, 성장하는 모습은 있지만, 결국 기본적인 토대를 쌓기 위한, 팀의 뼈대가 될 선수가 부족하다"면서 "물론 외국인 선수도 아직 미정이고, 지금 당장만 봐선 이대로 한 시즌을 운영해도 될 것 같지만, 결국 지난 2년간 봐왔듯이 부상자가 생겼을 때 대처할 수 있는 여력, 뎁스가 부족하다"면서 초조한 속내를 숨기지 않았다.

한마디로 '계산이 서지 않는' 전력이라는 뜻이다. 단기전이야 총력전을 펼치며 전력의 차이를 뒤집을 수도 있지만, 144경기가 치러지는 정규시즌은 초장기레이스다. 지난 시즌 막판 전준우 한명 빠진 자리를 메꾸지 못해 속절없이 무너진 롯데다. 그 과정을 누구보다도 뼈저리게 체험한 사람은 바로 당사자인 사령탑이다.

한국 프로야구는 태생적으로 모기업과 가깝다. 그중 LG 트윈스, 한화 이글스, SSG 랜더스, 두산 베어스 등 말 그대로 그룹 수뇌부와 직접 통하는 구단들도 있다. 반면 신동빈 롯데그룹 회장도 야구사랑의 크기만큼은 어느 구단주에게도 뒤지지 않지만, FA 등 막대한 비용이 드는 사안에 있어 '탑다운'으로 결단을 내리는 모습은 타 팀에 비해 보기 드물다.


3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
노진혁 유강남 한현희 FA 합동 입단식. 스포츠조선DB
3년전 대규모 FA 영입 때도 롯데는 직접 투자 대신 복잡한 절차를 거쳐 190억원의 유상증자를 택했다. 하지만 그 결과는 '170억 트리오' 유강남-노진혁-한현희의 실패였고, 그 후유증이 아직도 이들을 괴롭히고 있다.

이번 FA 시장에 나온 선수가 롯데의 최대 취약점으로 꼽히는 거포, 유격수, 불펜이라는 점에서 김태형 감독의 갈증은 한층 더 깊어진다. 영광의 두산 시절에 대해서도 "결국 장원준 영입이라는 한방이 정말 컸다"고 회상하는 그다.

결국 FA 선수의 가치에 대해 가장 정확하게 평가하는 팀은 원 소속팀일 수밖에 없다. 하지만 그렇기에 그들의 눈은 가장 차갑다. FA 이적이 이뤄질 경우 필연적으로 '거품론'이 뒤따르는 이유다.


3년 연속 FA 0입 위기? → 김태형 감독의 속은 타들어간다…'미완성 …
사진제공=롯데 자이언츠
지난해 뜨거운 감자로 떠올랐던 한화 역시 비록 안치홍 엄상백 심우준 등 주요 FA 영입은 선수 개인만 보면 실패였지만, 이를 통해 모처럼 정규시즌 2위를 차지하고, 한국시리즈까지 올랐다고 생각하면 결과적으로 성공에 준하는 투자였다.

강백호의 경우 포지션이 애매해다는 비판의 시선이 많다. 하지만 김태형 감독은 포지션 분배를 묻는 말에 "일단 우리 팀에 오고 나서 고민하자. 그런 걸 뭘 벌써 고민해야하나"라며 웃었다. 그 미소가 홍소로 변할지, 입술을 깨무는 쓴웃음으로 변할지는 올겨울 FA 시장의 진행 과정에 달렸다.


미야자키(일본)=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

2.

‘이혼’ 홍진경, 조울증 고백 "죽을 고비만 세 번…전 재산은 라엘에게"

3.

이승철 '月저작권료=외제차값' 재력 언급 "집+인테리어 많이 바꿔"

4.

'태조 왕건' 배우 문회원, 전세 사기 당했다 "분양받은 노후 집 입주도 못해"

5.

이승철 '쌍꺼풀 수술설' 일축 "박명수 때문에 오해, 페이도 깎였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

2.

"하루만 더 야구장 오게 해줘." 선배의 선수 마지막 소원은 '한경기만 더' 대표팀 포수는 눈시울을 붉혔다[도쿄 코멘트]

3.

4시즌 연속 꼴찌는 잊어라! 진짜 강해졌다…2위 탈환, "승부처 밀어붙이며 극복"

4.

'손흥민 떠난 뒤 폭망' 英 BBC 한숨…토트넘 '5000만 파운드 스타' 향한 우려 "미스터리다"

5.

충격 날벼락! 손흥민에 마음 접었다 'AC 밀란, 영입 계획 철회'…우승 경쟁 '점입가경'→SON 정말 필요했는데

스포츠 많이본뉴스
1.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

2.

"하루만 더 야구장 오게 해줘." 선배의 선수 마지막 소원은 '한경기만 더' 대표팀 포수는 눈시울을 붉혔다[도쿄 코멘트]

3.

4시즌 연속 꼴찌는 잊어라! 진짜 강해졌다…2위 탈환, "승부처 밀어붙이며 극복"

4.

'손흥민 떠난 뒤 폭망' 英 BBC 한숨…토트넘 '5000만 파운드 스타' 향한 우려 "미스터리다"

5.

충격 날벼락! 손흥민에 마음 접었다 'AC 밀란, 영입 계획 철회'…우승 경쟁 '점입가경'→SON 정말 필요했는데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.