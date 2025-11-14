키움 히어로즈, 서울시설공단과 함께하는 일일야구교실 성료

기사입력 2025-11-14 11:44


키움히어로즈가 서울시설공단과 함께하는 일일야구교실을 진행했다. 사진제공=키움 히어로즈

프로야구 키움 히어로즈(대표이사 위재민)가 13일 서울 고척스카이돔에서 진행한 '2025 서울시설공단과 함께하는 히어로즈 일일야구교실'을 성황리에 마무리했다.

이번 행사에는 구로리틀야구단, 영일초등학교, 화곡초등학교, 봉천초등학교, 강서리틀야구단, 일산동구리틀야구단, 고양시덕양리틀야구단 등 7개 팀의 야구부원 203명이 참가했다. 이날 키움 히어로즈에서는 오선진, 김재현, 김성진, 박수종 등 8명의 선수가 '일일코치'로 나서 야구 꿈나무들을 지도했다.

선수단은 유소년 선수들에게 투구·타격·수비 등을 지도했다. 훈련을 마친 뒤에는 선수단 사인회, 기념품 전달, 고척스카이돔 투어 등 다양한 프로그램을 통해 유소년 선수들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.

이날 행사에 참가한 고양시 덕양리틀야구단 노연후(12) 학생은 "TV로만 보던 고척돔에서 프로 선수들에게 레슨을 받은 것을 잊지 못할 것 같다. LA 다저스의 김혜성 선수가 리틀야구단 선배인데 김혜성 선수처럼 훌륭한 야구선수가 되고 싶다"고 말했다.

학부모 정미선(39)씨는 "신청접수를 받는다고 해서 곧바로 신청을 했고 행사 이틀 전부터는 아이가 설레서 잠도 못잤다"며 "선수들이 뛰는 그라운드를 직접 밟아보는 경험이 아이에게 큰 추억이 될 것 같다. 최애 구단이었던 키움 히어로즈에서 좋은 기회를 마련해줘서 너무 고맙다"고 전했다.


키움 히어로즈, 서울시설공단과 함께하는 일일야구교실 성료
키움히어로즈 오선진이 서울시설공단과 함께하는 일일야구교실에 일일 코치로 참가해 유소년 선수들의 수비 자세를 지도하고 있다. 사진제공=키움 히어로즈
일일 코치로 참여한 오선진은 "화곡초등학교 모교 후배들을 이렇게 만나니 감회가 새롭고 어렸을 때 생각이 많이 났다. 아이들이 앞으로 다치지 않고 야구선수의 꿈을 키워갔으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.

'히어로즈 일일야구교실'은 키움히어로즈가 유소년 야구 발전과 아마추어 야구 활성화를 위해 진행하는 사회 공헌 활동이다. 구단은 지난해부터 서울시설공단과 함께 더욱 풍성한 행사를 이어오고 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

