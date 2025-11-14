한국기자가 일본감독에게 직접 물었다. "오타니, 야마모토, 사사키가 WB…

|
|
[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]"일본 기자들이 있어서 말 못하겠다."
미국 현지에서 단장회의가 열리고 있는 가운데 일본 언론이 다저스의 곰스 단장과 인터뷰를 통해 이들의 출전 불가 가능성을 보도했다. 곰스 단장이 이들의 출전 여부를 묻는 질문에 "아직 얘기하지 않았다. 조만간 논의를 할 것"이라고만 답한 것. 이들을 WBC에 보내주겠다는 구단측의 적극적인 의지가 보이지 않아 구단에선 출전을 시키지 않을 생각이 크다는 것을 느낄 수 있었던 것.
다저스의 데이브 로버츠 감독도 오타니와 야마모토가 WBC에 출전하지 않기를 바란다라고 공개적으로 밝히기까지했다.
|
|
|
일본대표팀의 이바타 히로카즈 감독에게 이들의 출전 가능성을 직접 물을 수 있는 기회가 생겼다. 14일 도쿄돔에서 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 한국과의 평가전 기자회견이 열린 것.
이날 기자회견은 일본기자가 한국대표팀 류지현 감독과 주장 박해민에게 질문하고, 한국 기자는 일본 대표팀의 이나바 감독과 주장 마키에게 질문을 할 수 있게 했는데 다저스 삼총사의 WBC 출전 여부는 한국과도 밀접한 관계가 있어 한국 취재진이 직접 이나바 감독에게 이들과의 협의 내용을 물었다.
그러나 이바타 감독은 교묘히 답변을 피했다. 이바타 감독은 "한국 측에는 솔직하게 말할 수 있지만 일본 측에 이 얘기를 하면 술렁거릴 것이라서 그냥 열심히 하겠다"라고 답했다.
확언을 하지는 않았지만 이들과의 출전 협의가 매끄럽지 않다는 것은 알 수 있는 답변이었다.
내년 WBC의 일본대표팀에 이들 3명이 있을지 없을지에 따라 일본의 우승 가능성이 달라질 듯 하다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com