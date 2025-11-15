"강력함이 있다. 메이저리그급이다" 일본 감독도 반하게 만든 안현민의 1…

"강력함이 있다. 메이저리그급이다" 일본 감독도 반하게 만든 안현민의 177km 투런포. "김도영까지 들어오면 한국은 강한 타선"[도쿄 코멘트]

기사입력 2025-11-16 00:09


15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

일본 야구대표팀 이바타 히로카즈 감독이 14일 일본 도쿄돔에서 월드베이스볼클래식(WBC) 대비 한일 평가전을 앞두고 열린 공식 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다.
연합뉴스

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회초 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]"메이저리그급 선수라고 생각했다."

일본 대표팀의 이바타 히로카즈 감독이 안현민에 반했다.

한국야구대표팀이 15일 일본 도쿄에서 열린 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 일본과의 1차 평가전서 4대11로 역전패를 당했다.

4회초 안현민의 선제 투런포, 송성문의 랑데뷰 솔로포가 연달아 터지며 도쿄돔을 조용하게 만들었지만 곧이은 4회말에 3-3 동점을 허용하더니 5회말 대거 6점을 허용하며 흐름을 내주고 말았다.

그래도 소득이 있다면 바로 '괴물 타자' 안현민이 국제무대에서도 통한다는 사실.

안현민은 4회초 무사 1루서 일본의 왼손 투수 모리우라 다이스케로부터 투런포를 쳤다. 볼카운트 1B1S에서 3구째 몸쪽 낮은 144㎞의 직구를 제대로 받아쳤다. 치자마자 배트를 집어 던지며 홈런임을 직감케 했다. 좌중간 담장을 넘어가는 홈런이었다. KBO측이 알려준 안현민의 타구 속도는 호크아이 기준으로 무려 177.8㎞였다. 비거리는 129m.


15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회초 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회초 무사 주자없는 상황에서 송성문이 솔로홈런을 쏘아올린 뒤 안현민과 기뻐하고 있다. 안현민은 직전 타석 선제 투런홈런을 때렸다. 연합뉴스
류지현 감독은 경기 후 안현민에 대해 "타석에서 본인의 스윙을 정상적으로 하고 있다는 부분이 인상적이었다. 국제경기에서 체코전을 빼면 첫 경기였다. 긴장감이 많았을 텐데 본인 스윙 하고 있더라"라며 칭찬.

일본 이바타 감독도 칭찬에 동참했다. 이바타 감독은 전날 기자회견에서 한국팀에서 기대가 되는 선수를 꼽아달라고 하자 노시환과 함께 안현민을 찍었다. 직접 보고 싶다고 했다.


그리고 안현민은 이바타 감독에게 자신의 파워를 직접 보여줬다.

이바타 감독은 경기후 이날 인상 깊었던 한국 선수를 꼽아 달라고 하자 바로 안현민을 말했다. 이바타 감독은 "어제 기자회견에서도 안현민이라고 했었다. 영상은 봤지만 실제로 보니 강력함이 있구나. 제대로 맞히면 대단한 비거리가 나온다는 것을 새삼 느꼈다"면서 "연습때도 봤었는데 타구를 간판까지 날릴 수 있는 선수는 일본에도 많지가 않다. 메이저리그급 선수라고 생각했다"라고 말했다.

그러면서 "이번엔 김도영 선수가 부상으로 합류 못했지만 그런 선수까지 들어오면 한국은 상당히 강력한 타선이라고 생각했다"라며 여전히 경계의 눈초리를 보냈다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

