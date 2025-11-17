'이럴수가' 김하성도 4년 시달렸다, 김혜성까지 똑같이 당할 줄이야…"젊…

|
[스포츠조선 김민경 기자] 김하성은 2021년 미국 메이저리그에 데뷔하고 4년 동안 트레이드설에 시달려 애를 먹었다. 극심한 스트레스를 호소했을 정도. 김하성이 조용해지니 이제는 김혜성(LA 다저스)이 트레이드설에 휘말리는 모양새다.
다저스 소식을 다루는 '다저스웨이'는 16일(이하 한국시각) 다저스가 김혜성을 트레이드 카드로 쓸 가능성을 언급했다. 현재 트레이드 시장에 세인트루이스 카디널스 유틸리티 내야수 브랜든 도노반이 나와 있는데, 다저스가 관심을 가질 만하다는 것.
디애슬레틱은 당시 '도노반이라는 견고한 2루수를 다저스가 품는다는 것은 곧 토미 에드먼을 중견수, 앤디 파헤스를 코너 외야수로 기용하기 자유로워진다는 뜻'이라고 분석했다.
도노반은 2022년 빅리그에 데뷔해 통산 492경기, 타율 0.282(1765타수 498안타), 40홈런, 202타점, OPS 0.772를 기록했다. 2022년 데뷔 시즌에 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상해 눈길을 끌었고, 그해 내셔널리그 신인왕 최종 투표에서 3위에 올랐다. 올해는 생애 첫 올스타로 선정됐다.
김혜성은 올해 다저스와 3+2년 최고 2200만 달러(약 321억원)에 계약하고 메이저리거의 꿈을 이뤘다. 비록 마이너리그 트리플A에서 시즌을 맞이했지만, 지난 5월 빅리그에 콜업된 이후로는 한번도 자리를 비운 적이 없다. 대주자와 대수비로 가치를 인정받아 포스트시즌 로스터까지 지켜 월드시리즈 우승 반지까지 품었다. 올 시즌 성적은 71경기, 타율 0.280(161타수 45안타), 3홈런, 17타점, OPS 0.699다.
다저스웨이는 '김혜성은 다저스 선수가 되고 싶었고, LA 에인절스가 더 큰 금액을 제시했는데도 다저스와 손을 잡았다. 다저스는 김혜성의 다양성을 끌어올리기 위해 외야수까지 준비하게 했다. 하지만 김혜성이 메이저리그에서 보여준 퍼포먼스를 도노반이 이미 증명한 것은 비교가 되지 않는다'고 냉정하게 평가했다.
김혜성은 김하성에게 조언을 구할 수 있을 것 같다. 김하성은 샌디에이고에서 4년을 보내고 FA 자격을 얻기 직전까지 트레이드설에 휩싸였다. 샌디에이고는 김하성을 비롯해 매니 마차도, 제이크 크로넨워스, 잰더 보가츠 등 특급 내야수들을 모두 데리고 있었으나 교통 정리도 필요했다. 김하성은 2루수 크로넨워스, 유격수 보가츠와 포지션이 겹쳐 포지션을 옮겨 다녀야 했다. 김하성은 그러다 20223년 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했고, 지난해에는 보가츠를 2루수로 밀어내고 주전 유격수로 뛰기도 했다.
샌디에이고가 유독 트레이드설이 많았던 배경에는 페이롤(선수단 전체 연봉) 줄이기도 있었다. 샌디에이고는 실제로 2023년 12월 후안 소토와 트렌트 그리샴을 뉴욕 양키스로 트레이드했다. 고액 연봉자인 소토를 처분하는 의미가 컸다. 김하성은 지난 시즌 뒤 첫 FA를 앞둔 상태라 샌디에이고가 연장계약을 원하지 않으면 빠르게 정리할 것으로 내다봤다.
김하성은 해마다 반복되는 트레이드설에 "처음에는 스트레스 받았는데 지금은 그렇지 않다. 다른 팀에서 필요로하기 때문에 트레이드 얘기가 나오는 거다. 어느 팀이든 내가 뛸 수 있는 시간이 주어진다면 상관 없다"고 해탈한 모습을 보였다.
다저스는 내년까지 3년 연속 월드시리즈 우승을 노리는 팀이다. 이미 FA 시장에서 추가 전력 보강을 노리고 있고, 트레이드도 충분히 가능하다. 다저스는 지난해 김혜성을 영입하고 포지션이 중복되는 개빈 럭스를 신시내티 레즈로 트레이드했다. 럭스는 다저스 최고 유망주 출신이라 당시 충격이 컸다.
김혜성이 실제로 트레이드 카드로 활용될지는 알 수 없다. 다만 다저스와 같은 팀에서는 이런 소문이 끊임없이 돌 수밖에 없다. 김혜성은 김하성처럼 무수한 소문에 흔들리지 않는 멘탈을 갖춰야 할 것으로 보인다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com