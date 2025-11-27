핵폭탄 터뜨리고 떠난 잠실 홈런왕, 정말 인천행 가능성 있나[SC핫이슈]

[스포츠조선 나유리 기자]김재환의 옵트아웃 소식이 FA 이슈들조차 덮어버렸다. 그만큼 충격이 컸는데, 이제 그가 어느 팀으로 향할지에 시선이 쏠린다.
두산 베어스의 프랜차이즈 스타 김재환이 보류 선수 명단에서 제외됐다는 소식이 26일 알려졌다. 두산은 김재환과 4년 전 FA 계약 당시, 계약 기간이 끝나는 4년 후 우선 협상 기간을 갖고 결렬시 보류권을 완전히 풀어주는 옵트 아웃 조항이 포함돼 있었다는 사실을 발표했다.
김재환은 FA를 신청하지 않아 의아함을 자아냈다. 두산에 대한 로열티가 있어서, FA 신청보다는 연봉 협상으로 잔류를 택한 것 아니냐는 시선이 대다수였다. 두산이 김재환과 비FA 다년 계약을 추진한다는 사실이 알려졌을때도 크게 놀랍지 않았던 게 이런 이유였다. 그러나 두산이 보류 선수 명단을 제출 직전인 25일 밤까지 김재환에게 조건을 제시했지만, 결국 시장에 나가는 것을 택했다. 규정상 김재환은 1년간 두산에서 뛸 수 없고, 완전한 자유 계약 신분으로 나머지 9개 구단과 협상을 할 수 있다.
후폭풍이 대단한 상황에서도 김재환이 과연 어느 팀으로 가느냐가 최대 관심사다. 현재 몇몇 구단들은 김재환 영입에 관심이 없다는 것을 비공식적으로 밝혔고, 실제 움직일 수 있는 팀의 숫자는 많지 않다. 또다른 유력 후보로 꼽혔던 삼성 라이온즈도 좌타 거포인 김재환에게는 관심이 없는 것으로 확인됐다. 그래서 SSG 랜더스가 유력 후보가 아니냐는 이야기가 나온다. 설득력은 있다.
두산 시절 김재환. 스포츠조선DB
장타자인 김재환에게 SSG의 홈 구장인 인천 랜더스필드는 타자친화형 맞춤 구장이다. 상대적으로 홈런이 많이 나오기 때문에 중장거리형 타자들이 선호하고, 반대로 투수들은 선호하지 않는 구장이다. 통산 276홈런을 쳤고, 그 기간 내내 가장 투수친화형 구장인 잠실구장을 홈으로 썼던 김재환에게는 최적의 여건이 될 수 있다. 선수 생활 마지막 부활의 불꽃을 태운다면, 적합한 선택지가 될 수 있다는 게 SSG행을 유력하다고 보는 이유다. 여기에 김재환은 상인천중-인천고를 졸업한 인천 출신이라는 점도 한 몫 한다.
SSG는 홈런 타자에 목말라있다. KBO리그 통산 홈런 신기록 보유자인 최정을 필두로 '홈런 공장'이라고 불렸던 강타선은 빛이 바랬다. 리빌딩을 해나가는 과정에서, 현재 팀 구성 자체에 홈런을 칠 수 있는 유형의 타자 자체가 기근 수준이다. 베테랑 최정, 한유섬 그리고 핵심 타자로 키우고 있는 고명준, 류효승, 상무 제대를 앞둔 전의산 정도다. 그들마저도 30, 40 홈런 이상을 기대할 수 있는 상황은 아니다. SSG가 '장타자 육성'에 모든 초점을 맞추고 있는 이유도 여기에 있다.
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. SSG 이숭용 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
실제로 '김재환이 옵트아웃으로 풀릴 수 있다'는 이야기는 몇주전부터 야구계에서 암암리에 퍼져있었다. 특히 현장 관계자들 사이에서 조금씩 소문이 나기 시작했다. SSG 역시 상황을 주시하고 있었다. 당시에는 두산이 김현수 영입 의사가 있었기 때문에, 김현수를 잡게 되면 김재환이 풀리는 것 아니냐는 이야기가 있었으나 의외의 계약 조항이 숨어 있었다. SSG는 김재환이 보류 명단에서 실제로 빠진 시기를 전후로 내부적으로 여러 가능성을 검토하기 시작한 것은 맞다. 하지만 'SSG와 이미 합의를 다 끝냈다'는 것은 사실이 아니다.
내부적으로도 여러 고민의 이유가 있다. 일단 김재환의 나이와 기량이다. 1988년생인 김재환은 내년이면 38세가 된다. SSG에서도 최고참급 나이이고, 2023시즌 132경기 타율 2할2푼-10홈런으로 극도의 부진을 겪은 후, 지난해 29홈런-92타점으로 살아났다가 올해 다시 13홈런-50타점에 그쳤다. OPS는 0.758. 여전히 홈런에 대한 위압감이 있는 타자는 맞지만, 나이를 감안했을때 고민이 될 수밖에 없다.
스포츠조선DB
여기에 김재환이 합류하게 됐을때 교통 정리도 문제다. SSG는 아직 외국인 타자 계약을 확정짓지 않았다. 기예르모 에레디아와 결별할 가능성도 존재하는 상황이다. 혹시 새 외국인 타자가 외야수가 아닐 경우, 코너 외야를 한유섬, 류효승, 김성욱 등이 채워야 하는데 수비력을 감안했을때 복잡해지는 부분이 있다. 또 지명타자 슬롯도 최정, 한유섬, 류효승 등 돌아가며 채워야 한다. 김재환이 합류한다고 해도 타격에 대한 기대치는 있지만, 교통 정리는 쉽지 않을 전망이다.
또 김재환에 대해 부정적인 여론 역시 부담이다.
SSG는 내부적 검토 후 어떤 결론을 내릴 것으로 보인다. 김재환이 인천으로 향할 가능성이 있을까. 결론의 방향이 주목된다.