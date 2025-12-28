155㎞ 日와일드씽 → 롯데 입단 직전 한국서 투구폼 교정? 교야마의 도전, 반전의 한수 될까 [SC포커스]

최종수정 2025-12-28 14:11

사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김영록 기자] 강력한 직구를 지녔다. 하지만 제구가 문제다. 일본의 잊혀진 파이어볼러가 한국 무대에서 부활할 수 있을까.

내년 롯데 자이언츠 유니폼을 입고 뛸 교야마 마사야(27)가 그 주인공이다.

계약 조건은 1년 15만 달러(약 2억 1600만원). 10명의 아시아쿼터 선수 중 연봉은 딱 중간이다.

상한선인 20만 달러를 꽉 채운 팀은 3팀(LG SSG 두산), 최저 연봉자는 유일한 대만 선수 왕옌청(한화 이글스)이다. 독립리그 출신들은 12~13만 달러, 일본 2군 출신인 미야지 유라(삼성 라이온즈)와 교야마는 그 중간에 위치한 모양새.

롯데 구단은 지난 11월 미야자키 마무리캠프에 교야마를 초청해 입단 테스트를 치렀다. 팀내 평가는 이때 어느 정도 합격점이 내려졌다. 이후 추가적인 절차를 거쳐 입단이 확정됐다.

그런데 교야마는 아직 롯데행이 확정되지 않은 상태에서 12월초 한국을 찾았다. 요코하마 DeNA 베이스타즈에서 함께 뛴 팀동료 와카마츠 나오키와 함께였다.

두 사람은 인천의 한 스포츠아카데미에서 1주일간 투구훈련을 하며 한국에 머물렀다. 독립리그 시절 와카마츠와 함께 생활했던 이원준(전 SSG 랜더스) 코치과의 인연 때문이다.


이원준 코치, 와카마츠 나오키, 교야마 마사야, 김태훈 코치(왼쪽부터). 사진=브라더스포츠아카데미 SNS
이 아카데미의 김태훈(전 SSG) 코치는 스포츠조선에 "두 선수가 한국을 좋아하기도 하고, 교야마 선수는 롯데 입단을 논의하던 상황이라 한국을 경험하기 위해 왔다고 한다"고 설명했다.


폭발적인 강속구 자체는 일본에서도 호평받던 선수다. 문제는 제구력. 빠른공을 던지는 어깨 뿐 아니라 제구야말로 타고나는 거라는 이야기도 있다.

수백수천번의 연습을 통해 단련된 몸으로 '습관처럼' 던지는 것이 중요하다는 점은 분명하다. 투수들이 특히 경기를 준비하는 루틴이나 훈련 과정에 예민한 이유다.

교야마는 이곳에서 투구폼에 변화를 줬다. 큰 변화는 아닐 수 있지만, 제구력과는 직결될 수 있는 포인트다.

"교야마 선수는 글러브에서 나옴과 동시에 바로 던지는 스타일이더라. 공 던지는 손이 글러브와 분리되고 팔을 휘두르기 직전, 디딤발이 땅을 딱 딛는 순간 탑 포지션에서 내리꽂을 수 있도록 잡아줬다. 1주일 내내 새로운 폼에 적응하는 시간을 가졌다. 그러고나니 눈에 띄게 공이 좋아졌다."


155㎞ 日와일드씽 → 롯데 입단 직전 한국서 투구폼 교정? 교야마의 도…
요코하마 시절 교야마. 사진제공=롯데 자이언츠
김태훈 코치는 "내년에 교야마 선수가 잘되면 제 덕도 조금은 있지 않을까"라며 웃었다.

영입 당시 롯데 구단은 교야마에게 5선발 역할을 기대한다고 밝혔다. 관계자들 역시 "선발 경험이 풍부한 선수"라는 점을 장점으로 꼽고 있다.

키 1m83. 몸무게 80㎏으로 피지컬이 돋보이는 선수는 아니다. 하지만 유연한 투구폼과 중심이동에서 뿜어져나오는 최고 155㎞ 직구가 최대 강점. 여기에 이지선다로 활용할 날카로운 포크볼도 갖추고 있다.

2018년 NPB 1군 무대에 첫선을 보인 이래 총 84경기(선발 49) 277⅔이닝을 소화했다. 한때는 주목받는 유망주였다. 2021년에는 16경기(선발 15), 2022년에는 17경기(선발 9)에 등판할 만큼 꾸준히 기회도 얻었다.

하지만 2023년 투구폼이 흔들리면서 부진에 빠졌고, 2024년에는 불펜으로만(23경기 22⅓이닝) 뛰었다. 결국 올해도 제구를 되찾지 못했고, 2군 무대에서도 23⅔이닝 28사사구(볼넷 21, 사구 7)로 무너지며 방출되는 운명에 처했다.


155㎞ 日와일드씽 → 롯데 입단 직전 한국서 투구폼 교정? 교야마의 도…
사진제공=롯데 자이언츠
결국 현재로선 공이 빠른 만큼 제구가 안되는 '와일드씽' 스타일의 투수다. 그 구속도 전성기 시절에 비해 최고 150㎞ 정도로 다소 떨어졌다는 이야기도 나온다. 의심의 눈초리가 지워지지 않는 이유다.

스스로 한국 팬들 앞에서 증명하는 방법 뿐이다. 어쩌면 자신이 뛰게 될 한국이란 무대에 조금이라도 빨리 익숙해지기 위한 노력이었을지도 모른다. 교야마의 도전은 이미 시작됐다. 결과가 궁금해진다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

