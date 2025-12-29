'백찬호'의 태극마크? 선발진에 천군만마는 맞는데...WBC와 가을야구 …

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 2회초 2사 만루 SSG 화이트가 삼성 구자욱을 1루 땅볼 처리하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
[스포츠조선 정현석 기자]박찬호를 많이 닮아 '벡찬호'라고도 불렸던 미치 화이트(31). 그의 코리안드림이 완성을 향해 무르익어가고 있다.
SSG 랜더스는 29일 "우완 투수 화이트와 계약금 30만달러, 연봉 80만달러, 옵션 10만달러를 합쳐 총액 120만달러에, 외야수 에레디아와 계약금 30만달러, 연봉 80만달러, 옵션 20만달러를 합해 총액 130만 달러에 각각 계약했다"고 발표했다. 이로써 SSG는 새 시즌 외국인 선수 계약을 마쳤다.
SSG는 이달 초 새 외국인 투수 드루 버하겐을 총액 90만달러에 영입했다. 올시즌 SSG에서 1선발로 활약한 닥터K 드루 앤더슨은 미국 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스와 1+1년 최대 1천700만달러에 계약하며 두 시즌 만에 KBO리그를 떠났다.
SSG 구단은 "기량이 검증된 화이트, 에레디아와 계약하면서 안정성과 경쟁력을 갖추게 됐다"며 "두 선수는 실력 뿐 아니라 프로의식이 뛰어나 동료들에게도 좋은 영향을 줬다"고 재계약 배경을 설명했다.
화이트는 "SSG와 동행을 이어가게 돼 기쁘다. 팬들의 응원에 힘입어 내년 시즌엔 SSG가 더 높은 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다. 올시즌을 앞두고 신입 외인 상한선인 100만달러에 랜더스 유니폼을 입은 화이트는 올시즌 꾸준한 활약 속에 24경기 11승4패, 평균자책점 2.87로 앤더슨과 함께 원투펀치로 멩활약 했다. 다만, 가을야구 부진이 옥에 티였다. 몸상태가 좋지 않았던 앤더슨 대신 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 1차전 선발로 나선 화이트는 2이닝 동안 이재현 김영웅에게 각각 홈런을 허용하며 2이닝 6안타 3실점으로 패전투수가 됐다. SSG는 중요했던 1차전에서 2대5로 패하며 결국 플레이오프 진출에 실패하고 말았다. 화이트는 이후 불펜등판을 자청하며 명예회복에 대한 투지를 보였지만 더 이상 마운드에 오를 기회는 없었다.
9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준PO 1차전 삼성-SSG의 경기. SSG 선발투수 화이트가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/
내년 시즌 대망을 노리는 SSG 랜더스의 에이스 역할을 해줘야 할 선수. 누구보다 투지가 넘치는 화이트로선 KBO 리그 2년 차를 맞아 가을야구 불명예를 만회하고 팀을 정상에 올려놓겠다는 각오가 단단하다.
화이트의 2년차 성공시대는 그 뿐만이 아니다. 태극마크 가능성도 있다. 어머니가 한국계인 화이트는 부모의 혈통에 따라 자유로운 선택으로 출전할 수 있는 내년 WBC에 한국 대표팀으로 뛸 수 있는 자격이 있다. SSG 랜더스와 재계약으로 대회 출전의 걸림돌은 사라진 상태.
LA다저스와 토론토 등 빅리그 통산 71경기 185이닝을 소화한 화이트가 한국 대표팀에 합류하면 선발 마운드에 천군만마가 될 수 있다. 한국 대표팀에는 불펜진에 비해 초반을 이끌어갈 선발 투수가 상대적으로 아쉬운 상황이다.
화이트의 대표팀 합류 여부는 본인 의지에 달렸다. 2년 차를 맞은 SSG에서 시즌 내내 꾸준한 활약 속에 에이스 역할을 해야 할 선수. WBC 대회 출전이 시즌 완주에 영향을 주지 않는다는 판단과 건강한 몸상태 등 여러 변수를 고려해 최종 결론을 내릴 전망이다.