올겨울 포스팅 최고액! '4년 867억' 거인의 4번, '신기록' PS 영웅 제치고 주전 3루수 예약

최종수정 2026-01-04 10:20

오카모토 카즈마. AP연합뉴스

[스포츠조선 김영록 기자] 요미우리 자이언츠의 4번타자는 '아시아 홈런왕'에 대한 저평가를 깨뜨릴 수 있을까.

오카모토 카즈마가 토론토 블루제이스로 향한다. 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 4일(한국시각) 오카모토가 4년 6000만 달러(약 867억원)에 토론토와 계약했다고 전했다.

현지 매체들에 따르면 계약금은 500만 달러, 첫 해 연봉 700만 달러, 2년차시즌부터 3년간 1600만 달러를 받는 계약이다.

예상보다 큰 계약 총액 규모에 눈길이 쏠린다. 올겨울 현재까지 미국 무대에 포스팅으로 도전한 아시아 선수들 중 총액 기준 최고액이다.

오카모토와 함께 미국 무대에 도전한 무라카미 무네타카(야쿠르트 스왈로즈)의 경우 시카고 화이트삭스와 2년 3400만 달러였다. 송성문(전 키움 히어로즈)은 샌디에이고 파드리스와 4년 1500만 달러에 도장을 찍었다. 최대어로 꼽혔던 이마이 타츠야(세이부 라이온즈) 역시 3년 5400만 달러를 기록했다.

앞서 다른 일본 선수들이 뜻밖의 적은 관심에 당황한 것과 비해 오카모토는 금액과 기간 모두 중량감 있는 계약을 따내는데 성공했다. 오카모토는 요미우리에서 11시즌 통산 248홈런을 때렸고, 센트럴리그 홈런왕을 3번(2020 2021 2023)이나 차지한 일본프로야구(NPB) 대표 거포다.

오카모토는 앞서 "오래전부터 메이저리그에서 뛰고 싶다는 마음이 있었다. 올해야말로 승부를 보겠다. 야구선수의 인생은 짧다. 불안이나 무서움보다는, 나 자신의 껍질을 깨고 도전하고 싶은 마음이 가장 크다. 결과보다는 나중에 후회하는 일이 없도록 하고 싶다"고 밝힌 바 있다.

오카모토의 주 포지션은 3루와 1루다. 하지만 토론토의 1루수는 슈퍼스타 블라디미르 게레로 주니어다.


스포츠조선DB

3루수는 작년 가을영웅으로 떠올랐던 어니 클레멘트다. 클레멘트는 포스트시즌에만 무려 30개의 안타를 몰아치며 랜디 아로자레나(29개·2020년)를 제치고 역대 포스트시즌 최다안타 신기록을 세웠다.

하지만 클레멘트는 원래 2루, 3루, 유격수를 두루 커버하는 유틸리티 자원이고, 지난해 연봉이 197만 달러에 불과한 선수라 개막전 기준 오카모토의 경쟁상대로 보긴 어렵다.

이미 팬그래프스닷컴을 비롯한 현지 매체들도 오카모토를 주전 3루수로 예상하고 있다. 클레멘트는 보 비셋이 퀄리파잉 오퍼를 거절하고 떠난 2루로 이동할 것으로 예상된다.

토론토는 지난해 월드시리즈에서 LA 다저스에 3승4패로 역전패, 아쉽게 목전에서 우승을 놓쳤다. 1993년 이후 32년만의 기회였기에 더욱 아쉬웠다. 토론토는 올겨울 선발 딜런 시즈, 코디 폰세(전 한화 이글스), 불펜 필승조 타일러 로저스를 잇따라 영입한 데 이어 오카모토와도 도장을 찍으며 월드시리즈 재도전을 정조준하고 있다.

한편 토론토는 오타니 쇼헤이, 사사키 로키(이상 LA 다저스) 영입전에도 참전했지만 고배를 마신 바 있다. 오카모토는 토론토로선 삼세번만의 일본인 선수 영입 성공 사례다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

