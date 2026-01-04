'밀워키판 장현석' 2007년생 유망주 덮친 비극, 아직 데뷔전도 못치렀는데…"심각한 사고, 기도해달라"

최종수정 2026-01-04 22:37

'밀워키판 장현석' 2007년생 유망주 덮친 비극, 아직 데뷔전도 못치렀…
사진=케이론 SNS

'밀워키판 장현석' 2007년생 유망주 덮친 비극, 아직 데뷔전도 못치렀…
사진=케이론 SNS

'밀워키판 장현석' 2007년생 유망주 덮친 비극, 아직 데뷔전도 못치렀…
사진=케이론 SNS

[스포츠조선 김영록 기자] '꿈의 무대'에 드디어 입문했다. 하지만 유니폼만 입었지, 아직 프로 데뷔전도 못 치렀는데…

올해 19세의 어린 투수에게 낯선 비극이 찾아왔다. 밀워키 브루어스는 4일(한국시각) 신인 투수 프랭크 케이론(19)이 심각한 교통사고(seriou car accident)로 입원했다고 전했다.

케이론은 지난해 7월 메이저리그 신인 드래프트 2라운드(전체 68순위)에 밀워키의 선택을 받은 투수다. 지난 9월에야 생일이 지나면서 만 18세가 된, 고등학교를 갓 졸업한, 아직 한 경기도 뛰지 않은 소년이다.

미국 뉴저지의 프랭클린빌 출신인 케이론은 어린 나이에도 6피트 3인치(약 1m91)의 큰 키에 유연한 체형에 뿜어져나오는 강속구가 장점이다.

델시 고등학교에 재학중이던 2024년초까진 상대적으로 주목받지 못하는 선수였다. 하지만 고등학교 마지막 시즌에 잠재력을 터뜨리며 직구 구속을 150㎞ 초중반까지 끌어올렸고, 드래프트의 다크호스로 떠올랐다.

케이론은 3학년 시즌 총 44이닝을 투구하며 무려 94개의 삼진을 잡아낼 만큼 압도적인 구위를 과시했다. 매경기 스카우트 십수명이 몰려드는가 하면, 가족들에게도 뜨거운 관심이 쇄도할 만큼 지역 유명인사가 됐다.

그는 지역 매체와의 인터뷰에서 "몰려든 관계자들을 보는 것만으로도 기분이 좋다. 멋진 경험이다. 언젠가 메이저리그 마운드에도 꼭 오르고 싶다"며 활짝 웃는 등 담대한 성격으로 한층 더 기대치를 키웠다.

드래프트 직전인 지난해 6월 애리조나에서 치러진 드래프트 컴바인에서도 인상적인 기량으로 호평받았고, 이는 곧 메이저리그 2라운드 지명으로 이어졌다.


'밀워키판 장현석' 2007년생 유망주 덮친 비극, 아직 데뷔전도 못치렀…
사진=케이론 SNS

케이론의 성장과정에는 특히 레전드 투수 바비 위트 시니어의 조언이 큰 도움이 됐다고. 바비 위트 시니어는 통산 16시즌을 뛰면서 142승을 올린 전직 메이저리거이자 현재는 에이전트로 일하고 있다. 슈퍼스타 바비 위트 주니어(캔자스시티 로열스)의 아버지로 더 유명하다.

그는 케이론에 대해 "메이저리그 스카우트가 원하는 모든 것을 갖춘 투수"라며 "뛰어난 재능은 물론 하루하루 더 나아지고자 하는 노력, 승부욕과 경쟁심까지 갖춘 좋은 재목"이라고 소개했다.

케이론은 당초 장학금과 함께 예정돼있던 코스탈 캐롤라이나 대학교 진학을 포기하고, 한발 빠른 메이저리그 도전을 택했다.

밀워키 유니폼을 입은 케이론은 프로 데뷔전을 치르지 않고도 팀내 유망주 순위 26위에 이름을 올렸다. 다저스 입단 당시 장현석과 비슷한 팀내 위치로, 향후 주목해야할 신예들 중 한명으로 꼽힌 셈이다. 올겨울 그는 애리조나에 있는 밀워키 구단 시설에서 훈련에 전념하며 보냈다.

그런데 꿈과 희망이 가득한 데뷔 첫 시즌을 눈앞에 두고 뜻밖의 사고에 직면했다. 연말연시 휴가차 미국 뉴저지 본가로 돌아왔던 그가 자택 부근에서 심각한 교통사고를 당해 병원에 입원하게 된 것.


'밀워키판 장현석' 2007년생 유망주 덮친 비극, 아직 데뷔전도 못치렀…
가족과 함께 한 케이론. 사진=케이론 SNS
구단 측은 "지금 프랭크는 가족의 보살핌을 받고 있다. 밀워키 구단은 힘든 시간을 보내고 있는 그와 그의 가족에게 깊은 위로를 전한다"고 전했다. 케이론의 상태를 묻는 질문에 소속팀 관계자는 '함께 기도해달라'고 덧붙였다는 후문.

케이론의 SNS는 메이저리그에서 드래프트되던 7월에 멈춰있다. 사진 속 케이론은 "드디어 밀워키의 일원이 됐다. 이렇게 멋진 기회를 얻게 돼 감사하고 행복한 마음이다. 열심히 뛰겠다"는 다짐과 함께 환하게 웃고 있다. 댓글은 가족, 지인들의 축하와 환희로 가득하다. 지금 상황에서 돌아보면 가슴아프고 짠한 일이다.

소식을 접한 야구 팬들은 밝게 웃는 소년의 미소를 마운드 위에서 다시 볼 수 있길 기원하고 있다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신정환 폭로에 이상민 반격..."룰라 팔아넘겼다고? 나도 똑같이 정산 받았다"

2.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

5.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

스포츠 많이본뉴스
1.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

2.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

3.

'대구가 사랑한 센터백'조진우,새해 수원FC 유니폼 입는다[단독]

4.

[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, 숀 롱과 허훈에 쏠린 득점"

5.

"올해 승격해도 되겠습니까" '빅네임 폭풍 영입' K리그 막내 용인FC의 당찬 포부…창단식서 자주색 홈 유니폼 공개[현장에서]

스포츠 많이본뉴스
1.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

2.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

3.

'대구가 사랑한 센터백'조진우,새해 수원FC 유니폼 입는다[단독]

4.

[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, 숀 롱과 허훈에 쏠린 득점"

5.

"올해 승격해도 되겠습니까" '빅네임 폭풍 영입' K리그 막내 용인FC의 당찬 포부…창단식서 자주색 홈 유니폼 공개[현장에서]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.