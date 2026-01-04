김재환이 떠났다, 공갈포도 아니다, 안현민이냐 심정수냐, 드래프트 최대 …

|
[스포츠조선 정현석 기자]두산베어스의 승부수. 성공 예감이다.
당시 두산 팬들 사이에는 왜 화제의 중심이던 양우진이 아닌 드래프트 전까지 큰 주목을 받지 못했던 김주오였느냐는 부정적 여론이 있었다.
두산이 아까운 투수 픽을 포기하면서 고른 이유가 있다. 1라운드에 뽑지 않으면 더 이상 선택의 기회가 돌아오지 않을 것임을 알고 있었기 때문이었다. 실제 두산보다 앞선 복수의 팀들이 2라운드에서 김주오 지명을 기다리고 있었다.
계약금 2억5000만원에 입단한 김주오는 고교 무대에서 가장 빠른 타구 속도를 기록한 파워히터.
힘만 좋은 게 아니다. 스윙 궤적도 좋고 부드럽다. 선구안과 콘택트 능력까지 두루 갖춘데다 심지어 발까지 빠르다. 컨택트 면이 넓어 당겨치기 일변도가 아니라 밀어서도 큰 타구를 날린다. 실제 고교 3학년 시절 가장 많은 타구는 센터 방향이었다. 중견수 쪽 21%, 좌익수 쪽 19%, 우익수 쪽 16%로 스프레이 히터에 가까운 타구 분포도를 보였다. 2025년 신데렐라 KT 위즈 안현민을 떠올리게 할 만한 재능. 타석에서 힘을 모으는 장면은 베어스 전설적 홈런왕으로 꼽히는 '헤라클라스' 심정수를 연상케 한다.
지난 11월 마무리캠프에 또 다른 루키 야수 신유열과 함께 참가한 김주오는 한화 이글스와 연습경기에서 2루타 2방을 날리며 파워를 과시했다. 다른 경기에서도 대타로 나와 우측 펜스 앞까지 날아가는 큼지막한 타구를 날려 감탄을 자아냈다.
고교 무대와 전혀 다른 체력 관리와 여러가지 배워야 할 게 많지만 타격 재능 하나 만큼은 즉시 전력감임을 예감케 하는 재능.
김주오의 실전 모습을 처음 지켜본 코칭스태프도 "컨택트 면적이 넓은 좋은 스윙 궤도를 가지고 있다. 방망이 헤드가 남아 있어 우측으로 타구 보낼 수 있다"고 메커니즘적 강점을 칭찬했다. 이어 "앞으로 밀어치는 타구에 조금 더 힘을 실을 줄 알게 된다면 팀 타선에 큰 도움이 될 것"이라고 기대감을 숨기지 않았다.
발 빠른 만능 파워히터 안현민으로 성장할까, 아니면 한 시즌 50홈런 이상을 날리는 공포의 홈런타자 심정수의 길을 갈까.
어떤 방향이든 미래 두산의 중심 타자 한자리를 맡길 만한 특급 재능. 두산 1라운드 픽에 대한 재평가가 이뤄질지 김주오의 성장 보폭에 관심이 모아진다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com