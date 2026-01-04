"4번째 영결"은 성공, "5번째 영결"은? 최형우→강민호, 푸른다리 놓…

11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 2차전. 4회초 1사 1루 구자욱이 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.11/
[스포츠조선 정현석 기자]약 1년 전 겨울이었다. 삼성 라이온즈 캡틴 구자욱은 이대호의 개인 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에 출연했다.
2012년 삼성 입단 후 삼성 원클럽맨으로 활약 중인 원클럽맨 프랜차이즈 스타. 영구결번에 대한 자신의 진심을 전했다.
구자욱은 "영구결번이라는 게 정말 어려운 거다. 내가 다섯 번째면 좀 더 의미 있지 않을까. 백넘버 5니까"라고 했다. 삼성은 당시 22번(이만수), 10번(양준혁), 36번(이승엽)이 영구결번으로 지정돼 있었다. 이대호가 "네 번째는 내 친구(오승환)지"라고 하자, 구자욱도 "무조건 되셔야 한다"라고 이야기 했다. 주장의 바람대로 21번(오승환)도 결국 영구결번으로 라이온즈파크에 걸렸다.
이 1년 전 구자욱의 한마디 때문에 '구자욱이 종신삼성을 선언했다'는 기사가 현 시점에서 흘러 나오고 있다. 아직은 섣부른 얘기, 시기상조다.
두산 베어스와 삼성 라이온스의 2015 프로야구 경기가 18일 대구구장에서 열렸다. 1회말 1사 삼성 구자욱이 중월 솔로포를 치고 들어오며 최형우의 축하를 받고 있다. 두산은 선발투수로 방어율 8.78의 김수완을 내세웠다. 삼성에서는 6승 3패 방어율 3.21의 클로이드가 선발등판했다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2015.06.18/
구자욱은 삼성 라이온즈에 대한 애정이 각별한 선수임은 분명하다.
주장으로 리더십을 발휘해 최고참급 선수들과 젊은 선수들 간 가교 역할을 한다. 팀 밖에서도 삼성 사랑이 대단하다. 최형우의 10년 만의 삼성 복귀와 강민호의 4번째 FA 성사에 적극 개입해 응원 이상의 다리를 놓았다.
최형우 계약 후 골든글러브 시상식에 참가한 구자욱은 "10년 전에 함께 뛰었던 선배님이랑 연락하고 지내면서 같이 할 날이 또 있을까 그런 말들도 많이 했었는데 정말 상상하지도 못한 일이 생겨서 너무 기쁜 것 같다"고 말했다.
연말 삼성과 계약한 강민호는 "비시즌 동안 자욱이나 태인이가 저를 정말 간절하게 불러주는 모습이 너무 고마웠다"고 감사의 뜻을 전했다.
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 승리한 삼성 박진만 감독, 원태인, 구자욱, 후라도가 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
하지만 1년 후 FA 자격을 얻는 구자욱 자신의 거취 문제는 또 별개의 문제다.
구자욱은 2022시즌을 앞두고 5년 총액 120억원의 비FA 다년계약을 체결했다. 2026년 5년 계약이 끝난다. 당시 계약을 주도했던 삼성 홍준학 단장이 "고맙다"고 했을 만큼 삼성으로선 혜자 계약이었다.
당시로서는 비FA 다년계약 역대 최대 규모인 파격적인 금액이었지만 이후 선수 몸값 인플레이션은 심화됐다. 프로야구 인기와 맞물려 고만고만한 선수들 조차 몸값이 훌쩍 치솟았다. 돌이켜보니 조금 아쉬운 마음이 있을 수 있다.
구자욱은 계약 이후 최고의 활약을 펼쳐왔다. 2025년까지 3년 연속 골든글러브를 수상할 만큼 리그 최고의 외야수로 군림했다.
삼성을 사랑하는 마음은 변함이 없다. 삼성의 제안이 파격적이라면 당연히 받아들일 것이다.
하지만 삼성은 올 시즌 후 FA 자격을 얻는 원태인도 잡아야 한다. 두 선수 모두 시장에 나가기 전에 잡아야 하는 삼성으로선 묘수가 필요한 상황이다.
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회초 1사 만루 1타점 희생플라이를 날린 강민호와 득점에 성공한 구자욱이 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/
삼성에 대한 애착이 강한 구자욱지만 비지니스는 별개의 문제.
우선 삼성에 남고 싶은 마음이 큰 만큼 구단 제안 규모가 어느 정도일지가 다년계약 성사 가능성을 좌우할 전망.
구자욱을 향한 삼성의 의지는 분명하다.
삼성 이종열 단장은 "선수에게 얘기를 해놓은 상태고, 컨택을 하고 있는 상황"이라고 설명했다. 아직은 시작단계고, 시간이 있는 만큼 향후 충분한 대화를 통해 눈높이를 맞춰갈 전망이다.
아직 '종신 삼성'을 언급하기는 아직 이른 시점.
상황에 따라 1년 후 FA를 선언하고 시장을 둘러볼 가능성도 배제할 수는 없다. 분명한 사실은 비FA 다년계약이 100% 확정적인 것 만은 아니라는 사실이다.