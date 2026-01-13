美 대표팀이 부른 24살 우완 루키, MLB 유망주 랭킹 2년 연속 1위...그래서 메츠가 FA 선발투수 안찾나?

|
[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 메츠 최고의 유망주 투수로 꼽히는 놀란 맥클린이 우완투수 랭킹서 또 다시 1위에 올랐다.
맥클린은 지난해에도 이 부문 1위에 올랐다. 앞서 5년간 1위는 폴 스킨스(피츠버그), 앤드류 페인터(필라델피아), 그레이슨 로드리게스(LA 에인절스), 네이트 피어슨(토론토), 케이시 마이즈(디트로이트 타이거스)였다.
이후 시즌 막판까지 로테이션을 지킨 그는 8경기에서 48이닝을 던져 5승1패, 평균자책점 2.06, 57탈삼진, WHIP 1.04, 피안타율 0.200을 마크했다. 4경기에서 퀄리티스타트를 기록했고, 그중 2경기는 7이닝 이상 2실점 이하의 호투였다. 덕분에 그는 월드베이스볼클래식(WBC) 미국 대표팀에 선발됐다.
맥클린은 지난해 싱커를 27.9%로 가장 많이 던졌고, 스위퍼(25.7%), 커브(15.8%), 포심(13.4%), 체인지업(8.7%), 커터(8.5%) 등 무려 6가지 구종을 구사했다. 싱커 구속은 최고 97.7마일-평균 94.8마일, 포심 구속은 최고 98.4마일-평균 95.8마일을 찍었다.
MLB.com은 맥클린을 비롯해 유망주 우완 톱10을 대상으로 구종 평가를 내리며 맥클린의 주무기로 커브와 슬라이더, 커터를 조명했다. 맥클린의 커브 회전율은 분당 3248회로 지난해 메이저리그 전체 투수들 중 1위였다. MLB.com은 '평균 낙차가 18.7인치로 많은 헛스윙을 유도하며 극단적인 움직임이 때로는 존 공략을 어렵게 한다'고 설명한 뒤 커브 가치를 60으로 평가했다.
MLB.com은 '맥클린은 작년 48이닝 동안 평균자책점 2.06, 57탈삼진을 올려 이미 확실한 선발카드로 자리매김했다. 다양하고 위력적인 구위와 놀라운 각종 지표만 봐도 보기 드문 넘버원 유형'이라고 평가했다.
메츠는 지난 시즌 선발진 평균자책점이 4.13으로 30팀 중 20위로 하위권이었다. 데이비드 피터슨과 클레이 홈즈를 제외하면 규정이닝을 채운 투수가 없었다. 센가 고다이, 타일러 메길, 션 머나이아 등은 부상에 시달렸다. 올해도 선발진 뎁스가 그리 두텁지는 않다. 맥클린이 3선발로 각광받을 정도다.
2001년 7월 생인 맥클린은 2023년 드래프트 3라운드에서 메츠의 지명을 받았다. 작년 더블A와 트리플A 21경기에서 평균자책점 2.77을 기록했다.
