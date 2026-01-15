"멀티가 필요해" 김동엽 국해성 공민규도 탈락? '35명의 압박' 뺄셈 딜레마에 빠진 울산웨일즈
|13일 울산웨일즈 트라이아웃에 참가한 선수들. 울산=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com
[스포츠조선 정현석 기자대체 누구를 포기해야 할까.
35명의 압박이 거세다. 프로야구 최초의 시민구단 울산 웨일즈가 딜레마에 빠졌다.
울산 프로야구단은 13일, 14일 이틀간 울산 문수야구장에서 트라이아웃을 실시했다.
프로 구단 방출 선수, 고교 대학 졸업 후 미지명 선수, 독립리그 선수들이 절실한 마음으로 대거 지원했다. 일본인 선수 7명도 원서를 냈다. 정원은 35명. 무려 230명이 지원했다. 6대1이 넘는 경쟁률이었다.
서류 전형에서 거를 수도 있었다. 하지만 울산 초대 사령탑인 두산 레전드 출신 장원진 감독이 서류 탈락을 원치 않았다.
단 한번 만이라도 자신을 어필할 기회라도 주자는 차원에서 최대한 많은 선수들에게 트라이아웃 기회를 줬다. 장원진 감독은 "선수들은 아무래도 서류 보다는 퍼포먼스가 중요하지 않나. 한번이라도 치고 던지고 할 기회를 주기 위해 최대한 많은 인원을 참가시켰다"고 설명했다.
|김동엽 배팅. 울산=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com
봐야 할 선수와 체크해야 할 포인트가 워낙 많다 보니 이틀간 장 감독과 7명의 코치들이 새벽부터 저녁까지 생고생을 했다. 단 한순간도 시선 돌릴 틈 없이 매의 눈으로 선수들의 기량을 체크했다. 한정된 시간, 한정된 테스트 속에 완벽하게 옥석을 가리는 건 쉽지 않은 일.
|국해성 배팅. 울산=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com
테스트가 끝났지만 숨 돌릴 틈이 없다. 저녁 식사도 거른 채 밤까지 마라톤 회의가 이어졌다.
트라이아웃이 끝난 지 단 하루 만인 15일까지 합격자 명단을 넘겨야 하기 때문이다.
35명의 선수단은 프로야구 팀을 정상운영할 수 있는 최소 규모. 투수 16명, 포수 4명을 빼면 15명. 그 중 4명은 외국인 선수다. 야수에게 허용된 인원은 단 11명 뿐이다. 그야말로 바늘구멍에 가깝다.
이러니 코칭스태프의 고민이 깊어질 수 밖에 없다. 한가지를 잘한다고 선뜻 뽑을 수도 없는 노릇이다.
|공민규 타격.울산=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com
장원진 감독은 "최소한의 구색과 밸런스를 맞추기 위해서는 멀티 포지션이 가능한 야수들을 최대한 확보할 수 밖에 없다"며 고충을 토로했다. 플러스가 아닌 마이너스 딜레마에 빠진 상황.
이 때문에 울산웨일즈는 15일 35명 합격자를 일괄 발표하지는 못할 전망이다. 확정적인 최소한의 선수만 발표하고, 여지를 남겨둔 채 향후 훈련을 통해 남은 티오를 신중하게 채운다는 복안.
김동엽 국해성 공민규 심재민 등 화제를 모았던 프로 출신 빅네임들 조차 확정적 합류를 장담할 수 없는 상황. 선수 구성에 박차를 가해야 하는 울산웨일즈. 누구를 빼고 가야할 지 고심이 점점 깊어지고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
