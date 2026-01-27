'뜻밖의 초대박 터지나' KIA 감독픽 승부수의 다짐…"최고 팬 보유한 KIA, 잘 영입했다는 말 들을래"

최종수정 2026-01-28 03:22

'뜻밖의 초대박 터지나' KIA 감독픽 승부수의 다짐…"최고 팬 보유한 …
수비 훈련하는 제리드 데일. 사진제공=KIA 타이거즈

[스포츠조선 김민경 기자] "시즌 시작하면 KIA에서 잘 영입했다는 말 들을 수 있게, 정말 좋은 플레이를 하고 싶다."

KIA 타이거즈 아시아쿼터 유격수 제리드 데일이 한국에서 새로운 도전을 시작하는 각오를 다졌다. 데일은 KIA가 고심 끝에 영입한 주전 유격수 박찬호의 대체자다. 박찬호는 올겨울 FA 최대어로 평가받았고, 두산 베어스와 4년 80억원 대형 계약에 성공해 이적했다.

데일은 KIA와 총액 15만 달러(약 2억원)에 계약했다. 박찬호와는 비교할 수 없는 몸값이지만, 주전급 선수 대우는 충분히 받았다.

사실 데일은 뜻하지 않게 KIA 유니폼을 입기 전부터 미움 아닌 미움을 샀다. 아시아쿼터 선수로 선발 또는 필승조가 가능한 투수를 영입한 나머지 9개 구단과 달리 KIA 홀로 유격수를 뽑았기 때문. 약점인 불펜을 보강하지 않고, 상대적으로 중복 자원이 많은 유격수를 뽑은 데 반감이 있었다.

KIA 유격수 후보로는 김도영 김규성 박민 정현창 등이 있다. 인원은 충분하지만, 물음표가 하나씩 붙어 있다. 김도영은 고교 시절 특급 유격수였으나 프로에 와서는 3루수로만 뛰었다. 유격수로 전환하려면 충분히 훈련 시간을 할애해야 하는데, 오는 3월 열리는 WBC에 출전한다. 김도영을 유격수로 세우면 완벽히 준비하지 못한 상태로 시즌을 맞이할 가능성이 컸다.

김규성 박민 정현창은 수비는 충분히 강하지만, 타격이 약하다는 공통점이 있다. 세 선수 모두 1군 풀타임 경험도 부족해 바로 주전으로 세우기는 무리가 있었다.

KIA는 데일이라는 안전장치가 반드시 필요했다. 대신 아시아쿼터로 보강하지 못한 불펜은 조상우 잔류와 김범수 홍건희 영입으로 대신했다. 세 선수 모두 필승조가 가능한 기량을 갖춰 건강만 하다면 아시아쿼터 영입 이상의 효과를 기대할 수 있다.

이범호 KIA 감독은 지난해 11월 일본 오키나와 마무리캠프에서 데일을 직접 지켜보며 확신을 얻었다. 수비는 매우 안정적이었고, 타격은 성장 가능성이 여전히 무궁무진했다. 2026년 WBC 호주 국가대표 유격수로 선발될 정도로 자국에서도 촉망받는 유망주가 데일이다.


이 감독은 "성공 가능성이 낮다고 생각했으면 절대 못 뽑는다. 데일은 (박)찬호랑은 유형이 다르다. 과거 유격수였던 손시헌 코치가 반반 섞인 느낌이다. 공격적인 부분도 있고, 자연스러운 부분도 있고. 자세가 상당히 좋다. 1번타자가 될 수 있으면 쓰고 싶다. 기존에 1번타자로 쓸 수 있는 선수들보다 데일은 나이도 아직 젊고, 야구가 점점 늘고 있다. 다들 홈런을 많이 못 칠 것이라고 이야기하는데, 10개 이상 15개는 충분히 치지 않을까 생각한다"고 기대감을 숨기지 않았다.


'뜻밖의 초대박 터지나' KIA 감독픽 승부수의 다짐…"최고 팬 보유한 …
일본 아마미오시마 스프링캠프에서 수비 훈련을 하고 있는 제리드 데일(오른쪽 끝). 사진제공=KIA 타이거즈

'뜻밖의 초대박 터지나' KIA 감독픽 승부수의 다짐…"최고 팬 보유한 …
KIA 타이거즈 아시아쿼터 유격수 제리드 데일. 사진제공=KIA 타이거즈
데일은 "사실 두산으로 떠난 박찬호 선수에 대해서도 알고 있었고, 비중이 큰 선수라는 것도 알고 있었다. 그런 자리를 대체할 수 있어 영광이다. 시즌 시작하면 KIA에서 잘 영입했다는 말을 들을 수 있도록 정말 좋은 플레이를 하고 싶다"고 각오를 밝혔다.

한국행을 선택한 이유는 도전하고 싶어서다. 데일은 지난해 일본프로야구(NPB) 오릭스 버팔로스에서 육성 외국인 선수 신분으로 뛰었다. 2군 41경기에 출전해 35안타, 2홈런, 14타점, 타율 2할9푼7리를 기록했다.

데일은 "사질 전부터 한국 야구를 조금 봤다. 내게 좋은 도전이자 기회가 될 것이라 생각했다. 최선을 다해서 KBO에서 최고 선수가 되고 싶다"며 "아시아쿼터 야수는 나 혼자인 것도 잘 알고 있다. 내가 잘해야 다른 야수들도 기회를 받을 수 있다고 생각한다. 그래서 정말 잘하고 싶다"고 사명감을 표현하기도 했다.

강점은 역시나 수비.

데일은 "유격수로서 수비가 가장 강점이다. 도루 능력과 주루 플레이 역시 강점이다. 팀 플레이어로서 어린 선수들의 성장을 도울 수 있는 것도 내 강점"이라고 이야기했다.

팀이 원하면 어디든 뛸 준비가 됐다. 타순과 수비 포지션을 가리지 않고 구단의 선택에 맡기려 한다.

데일은 "마이너리그에서 리드오프 경험이 있고, 어느 타순에 있든 최선을 다할 것이다. 주 포지션은 유격수지만, 3루수든 1루수든 2루수든 전부 다 잘할 수 있다. 내가 유격수 치고는 키가 크기 때문에 1루수로도 강점이 있다"고 자신감을 보였다.

KIA 팬들에게 응원과 사랑을 받는 선수가 되겠다고 다짐했다.

데일은 "KIA 타이거즈가 정말 열성적인 최고의 팬을 보유하고 있다고 들었다. 팬들이 내게 스스럼없이 다가와서 인사해 주고, 응원해 주길 기대하겠다"며 미소를 지었다.


'뜻밖의 초대박 터지나' KIA 감독픽 승부수의 다짐…"최고 팬 보유한 …
KIA 타이거즈 김선빈(왼쪽)과 제리드 데일이 훈련 도중 대화를 나누고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

4.

민희진, 세 번째 기자회견은 왜 '맞다이' 안 하나…의상도 궁금한데[SC이슈]

5.

신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

3.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

4.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

5.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

3.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

4.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

5.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.