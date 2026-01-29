"도미레!" 노래야? '우승 목표' 日 괴짜 감독이 내건 시즌 파격 슬로건…숨은 뜻은

◇괴짜로 유명한 신조 쓰요시 니혼햄 감독이 들고 나온 새 팀 슬로건이 관심을 모으고 있다. 교도연합뉴스
[스포츠조선 박상경 기자] "DOMIれ(도미레)!"
일본 프로야구(NPB) 퍼시픽리그 니혼햄 파이터스의 사령탑인 신조 쓰요시 감독이 들고 나온 올 시즌 팀 슬로건이다. 마치 음계를 뜻하는 듯한 알쏭달쏭한 단어. 현역 시절부터 지도자로 변모한 뒤까지 괴짜로 통하는 자신의 이미를 쏙 빼닮았다.
29일 신조 감독의 SNS에는 니혼햄 선수회장인 내야수 기요야마 고타로가 나서 새 팀 슬로건을 밝혔다. 기요야마는 "빅보스(신조 감독)가 내년에는 '압도적으로 이기지 않으면 안된다'는 말을 해왔다. 올해 키워드는 압도"라고 슬로건 선정 배경을 설명했다. 지배를 뜻하는 도미네이트(dominate)를 '압도'로 의역하고, 일본어로 '~해'라는 의미의 '레(れ)'를 붙였다. 한글로 해석하면 '압도하라' 정도의 의미다. 기요야마는 "팬, 선수 모두 쉽게 입에 담을 수 있는 말ㄹ이 무엇인가를 생각하다 보니 도미레라는 말이 됐다"고 밝혔다.
신조 감독은 올 시즌 '윈나우'를 선언했다. 지난해 퍼시픽리그 2위로 클라이맥스시리즈에 진출, 퍼스트스테이지를 통과하고 소프트뱅크 호크스와 일본시리즈 진출을 다퉜으나 고개를 숙인 바 있다. 신조 감독은 올 시즌 코칭스태프 미팅에서 "올해 목표는 닛폰이치(일본 제일·일본시리즈 우승 의미), (퍼시픽)리그 우승이다. 그게 1번 포인트다. 목표로 하는 건 그곳 뿐"이라며 "이제 육성을 할 때가 아니다. 베테랑들이 그라운드에 서 있다"고 의지를 다진 바 있다.
◇신조 감독 취임 후 니혼햄은 2년 연속 최하위에 머물렀으나, 세대 교체에 성공하며 2년 연속 가을야구 진출 성과를 만들었다. 사진출처=MLB닷컴
2022년 신조 감독이 니혼햄 지휘봉을 잡을 때만 해도 주변에선 기대보다 우려가 컸다. 2006년 은퇴 후 TV예능 출연, 개인 사업 등 야구와 거리가 먼 행보를 보였던 그가 제대로 된 코칭 경험 없이 팀을 이끌 수 있겠느냐는 것. 신조 감독은 취임 후 팬, 선수에게 선발 라인업을 짜게 하거나 기상천외한 훈련법을 도입하는 등 파격적인 행보를 보였고, 팀은 리그 꼴찌에 그쳤다. 2년차였던 2023시즌에도 니혼햄은 최하위에 그치면서 신조 감독도 물러날 가능성이 제기됐다.
그러나 니혼햄 수뇌부는 신조 감독을 믿는 쪽을 택했다. 2년 연속 최하위를 기록했으나, 만나미 쥬세이 등 유망주들이 서서히 주전으로 자리 잡아가면서 보여준 가능성에 포커스를 맞췄다. 신조 감독은 2024년 퍼시픽리그 2위로 팀을 포스트시즌인 클라이맥스 시리즈로 이끌었고, 지난해에도 2위의 성적을 만들면서 2년 연속 가을야구를 경험했다.