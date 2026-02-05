이번 겨울 가장 쇼킹한 뉴스! PIT가 스킨스 파트너 찾는다, FA 좌완 에이스 유력 구단 급부상

기사입력 2026-02-05 10:36


이번 겨울 가장 쇼킹한 뉴스! PIT가 스킨스 파트너 찾는다, FA 좌완…
FA 시장에 남은 자원들 가운데 최대어로 꼽히는 프람버 발데스. AP연합뉴스

이번 겨울 가장 쇼킹한 뉴스! PIT가 스킨스 파트너 찾는다, FA 좌완…
피츠버그 폴 스킨스가 지난달 25일(한국시각) 전미야구기자협회 주최한 야구기자의 밤 행사에서 2025년 사이영상 상패를 받고 여자친구 리비 던과 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]여전히 포스트시즌과는 거리가 먼, 메이저리그 구단 가치에서 늘 하위권을 면치 못하고 있는 피츠버그 파이어리츠가 '돌변' 중이다.

이번 오프시즌 공격적인 투자로 '컨텐딩(contending) 야욕'을 드러내고 있다. 피츠버그가 FA 선발투수 좌완 프람버 발데스 영입에 본격 착수했다.

디 애슬레틱 켄 로젠탈 기자는 5일(한국시각) '파이어리츠가 잔여 FA들 중 최대어인 프람버 발데스를 향해 공격적인 구단으로 등장했다'며 'FA 시장에서 공격력 강화 시도가 연이어 좌절된 파이어리츠는 발데스 쟁탈전에서 가장 적극적인 구애를 하고 있는 것으로 드러났다'고 보도했다.

피츠버그에는 발데스와 친분이 두터운 코치가 있다. 휴스턴 애스트로스 마이너리그 때부터 발데스의 피칭을 지도했던 빌 머피 투수코치다. 피츠버그는 지난해 시즌이 끝난 뒤 휴스턴 스태프의 일원이었던 그를 투수코치로 스카우트해왔다.


이번 겨울 가장 쇼킹한 뉴스! PIT가 스킨스 파트너 찾는다, FA 좌완…
프람버 발데스. AP연합뉴스
피츠버그는 선발진이 젊다. 육성과 지도가 좀더 필요하다.

브랙스턴 애시크래프트, 버바 챈들러, 마이크 버로우스가 지난해 선발로 데뷔한 영건 3총사다. 여기에 사이영상 에이스 폴 스킨스와 풀시즌 선발 5년을 보낸 미치 켈러가 함께 로테이션을 이끌고, 팔꿈치 수술서 복귀 예정인 재럿 존스와 오비에도 역시 힘을 보탤 예정.

피츠버그는 어린 투수들이 많은 만큼 머피 코치의 역할이 중요하고, 그와 친한 발데스가 가세한다면 올해 포스트시즌 경쟁을 할 수 있다는 판단을 한 것으로 보인다. 피츠버그가 발데스를 놓고 경쟁을 해야 하는 구단은 볼티모어 오리올스와 토론토 블루제이스다.

피츠버그는 이번 겨울 공격력 강화를 우선 과제로 내세웠으나, 노렸던 카일 슈와버와 에이유헤니오 수아레즈가 각각 필라델피아 필리스, 신시내티 레즈와 계약하면서 추진이 어려워지게 됐다. 대신 1루수 라이언 오헌을 2년 2900만달러에 영입했고, 3각 트레이드를 통해 탬파베이 레이스 거포 2루수 브랜든 로를 확보했다.


피츠버그는 여기에 만족하지는 않는다. 로젠탈 기자는 FA 지명타자 마르셀 오수나가 피츠버그의 레이더에 걸려 있다고 했다. 오수나는 메이저리그 13년 통산 296홈런을 때린 거포로 지난해 애틀랜타에서 21홈런을 기록했다.

하지만 발데스가 피츠버그에 가세한다면 이번 오프시즌 메이저리그 최대 이변이 될 것으로 보인다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하정우♥차정원 열애에 '전 여친' 구재이까지 소환…뜻밖의 접점에 "세상 참 좁네

2.

정시아, 시父 백윤식과 17년 동거 폭로 "거실 소파에 누워 TV본적 없다"

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

5.

김구라 子 그리, 전역 당일 방송 출연 '군법 위반' 의혹…해병대 "정상 절차"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

스포츠 많이본뉴스
1.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.