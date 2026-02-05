스쿠벌 트레이드? DET 선수들이 들고 일어난다, 그런데 조정청문회 직후 발데스 계약 터졌다..숨겨진 의도는

최종수정 2026-02-06 00:01

스쿠벌 트레이드? DET 선수들이 들고 일어난다, 그런데 조정청문회 직후…
디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌 트레이드 풍경이 새로운 국면을 맞았다. AP연합뉴스

스쿠벌 트레이드? DET 선수들이 들고 일어난다, 그런데 조정청문회 직후…
FA 특급 좌완 프람버 발데스가 디트로이트 타이거스와 계약했다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]디트로이트 타이거스가 지난 5일(한국시각) FA 좌완 선발투수 프람버 발데스를 영입했다.

예상 밖의 일이다. 디트로이트는 이번 오프시즌 발데스와 관련한 어떤 보도에도 언급된 적이 없기 때문이다. 오로지 에이스 태릭 스쿠벌 트레이드가 구단 안팎에서 최고의 관심사다.

그런데 발데스와 계약하면서 스쿠벌 트레이드 '가능성'에 대한 의구심이 일고 있다. 공교롭게도 이날 애리조나주 스카츠데일에서 열린 스쿠벌 연봉조정청문회가 끝난 직후 발데스가 디트로이트와 계약했다는 소식이 전해졌다.

과연 스쿠벌은 디트로이트에서 시즌을 맞게 될까.

ESPN 제프 파산 기자는 '발데스 계약은 타이거스가 2차례 AL 사이영상에 빛나는 태릭 스쿠벌과의 연봉조정 청문회 증언을 마친 뒤 몇 시간 지나지 않아 나왔다'며 '만약 타이거스가 3200만달러 또는 1900만달러에 재계약할 스쿠벌을 계속 데리고 있을 거라면 메이저리그에서 가장 강력한 선발 듀오를 구축하게 된다'고 전했다.

트레이드가 추진되지 않을 경우를 전제로 이같은 논평을 한 것이다.


스쿠벌 트레이드? DET 선수들이 들고 일어난다, 그런데 조정청문회 직후…
태릭 스쿠벌은 6일(한국시각) 나오게 될 연봉조정심판 결과를 앞두고 있다. AP연합뉴스
연봉조정위원회는 이날 애리조나 모처에 디트로이트 구단과 스쿠벌의 에이전트 스캇 보라스를 불러 양측의 주장과 서로에 대한 반론을 들었다. 심판 결과는 6일 오전에 나온다.

어쨌든 발데스를 3년 1억1500만달러, 역대 좌완 최고액 평균연봉(AAV) 3830만달러에 데려왔다는 것은 올해 목표가 월드시리즈라는 의미나 다름없다.


디트로이트는 지난해 아메리칸리그(AL) 중부지구 2위로 와일드카드를 따내 포스트시즌에 진출했지만, 디비전시리즈에서 시애틀 매리너스에 2승3패로 무릎을 꿇고 탈락했다. 최종 5차전서 연장 15회 끝에 2대3으로 역전패를 당해 시리즈를 내줬으니 아쉬움이 크게 남을 만하다.

스쿠벌과 발데스를 원투 펀치로 삼고 막강 로테이션을 구축했다는 점에서 스쿠벌 트레이드 얘기는 쑥 들어갈 것으로 예상된다.

그런데 디트로이트가 연봉조정심판서 패할 경우 페이롤 문제가 등장할 수 있다.

연봉전문사이트 Cot's Baseball Contracts에 따르면 발데스를 데려온 디트로이트의 예상 페이롤은 2억2711만4000달러로 증가했다. 여기에 스쿠벌이 원하는 연봉을 줘야한다면 2억3000만달러를 넘어선다. 시즌 중 로스터 변동이 일어나면 올해 사치세가 부과 기준인 2억4400만달러를 넘어설 수 있다. 디트로이트가 사치세를 마지막으로 낸 건 2017년이다.


스쿠벌 트레이드? DET 선수들이 들고 일어난다, 그런데 조정청문회 직후…
프람버 발데스. AP연합뉴스
그걸 감안하더라도 스쿠벌을 내보낼 가능성은 작아 보인다.

ESPN 버스터 올니 기자는 '타이거즈가 AL 중부지구에서 유리한 위치에 서 있는 상황에서 스쿠벌 트레이드에 대한 올여름 대비책은 항상 비현실적으로 보인다. 우승 가능성이 높은 지구에서 4~5게임차 1위를 차지할 수 있는데 AL 최고의 투수를 어떻게 트레이드할 수 있겠나? 타이거스 팬들은 물론 선수들도 들고 일어날 것'이라고 했다.

이에 대해 파산 기자는 '팬들의 압력에 따라 움직이는 팀은 좀처럼 좋은 결과를 얻지 못하는데 디트로이트도 이를 잘 알고 있다'며 '그러나 발데스와 3년 계약을 하면서 그들의 계산이 바뀌었을까? 스쿠벌의 연봉조정심판 결과가 나오는 내일 좀더 선명해질 수 있을 것'이라고 해설했다.

스쿠벌을 트레이드하지 않는다는 예상에 신중하게 접근해야 한다는 얘기다.


스쿠벌 트레이드? DET 선수들이 들고 일어난다, 그런데 조정청문회 직후…
앤드류 프리드먼 다저스 사장. AP연합뉴스
스쿠벌 트레이드와 관련해 현지 매체가 자주 언급한 구단은 LA 다저스다.

디트로이트 구단 소식을 전하는 모터시티벵갈스는 이날 '디트로이트가 스쿠벌에 패한다면 그를 트레이드할 확률이 얼마나 될까?'라는 제목의 기사에서 '디트로이트가 진다고 가정해 보자. 그러면 스쿠벌에 3200만달러를 줘야 한다. 그렇다면 연봉 제약이 없는 팀으로 그를 트레이드할까?'라며 '뉴욕 메츠는 프레디 페랄타를 데려오느라 유망주 2명을 밀워키 브루어스에 내줬다. 그러니 LA 다저스가 딱 맞는 팀'이라고 주장했다.

그러면서 '앤드류 프리드먼 다저스 사장은 로스터가 모두 세팅됐다고 하지만, 다저스는 이번 겨울 트레이드를 한 번도 하지 않아 스쿠벌 협상 창구를 다시는 열지는 않겠다고 말하지는 않을 것'이라고 덧붙였다.

일단 스쿠벌 트레이드 이슈는 소강 상태를 보일 공산이 커보인다. 결국 올여름 트레이드 데드라인을 즈음해 스쿠벌 트레이드 가능성에 변동이 생길 수 있다. 디트로이트의 포스트시즌 확률에 달린 문제다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"신내림 여동생 떠났다" 정호근, 무속인 대물림이 부른 비극에 눈물 "모두 내탓"

2.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

3.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

4.

故서희원 추모식날 아들-딸은 광저우 여행...전남편 왕소비-새엄마와 함께 한 근황 포착

5.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '은밀 부위 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한화 잔류 → 2군 캠프 합류 [공식발표]

3.

감히 식민지 출신이 우리 국기를 달아? 입구컷! → 쿠바 미사일, 英국대 신청 거부당했다

4.

미쳤다! 韓 축구 역사상 최강 듀오 탄생? 손흥민+호날두 세계 최강 7번 조합 기대감 폭발! "사우디 떠나고 싶은 호날두 미국 혹은 유럽 고려"

5.

무려 8년만이야... LG 2군 해외 전훈 실시. 1R 양우진도, 음주적발 1년 실격 이상영도 간다

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '은밀 부위 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한화 잔류 → 2군 캠프 합류 [공식발표]

3.

감히 식민지 출신이 우리 국기를 달아? 입구컷! → 쿠바 미사일, 英국대 신청 거부당했다

4.

미쳤다! 韓 축구 역사상 최강 듀오 탄생? 손흥민+호날두 세계 최강 7번 조합 기대감 폭발! "사우디 떠나고 싶은 호날두 미국 혹은 유럽 고려"

5.

무려 8년만이야... LG 2군 해외 전훈 실시. 1R 양우진도, 음주적발 1년 실격 이상영도 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.