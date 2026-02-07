150억 가치 증명할 기회, 고작 2년 남았다…"에이징 커브 듣고 싶지 않아, 감독님과 다시 우승"

|
[아마미오시마(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "KIA에 온 게 엊그제 같은데 벌써 이렇게 됐더라고요."
나성범은 올겨울 이를 악물고 다시 몸을 만들었다. 그동안 운동을 게을리 한 적은 없었다. 다만 왜 자꾸 부상이 재발하는지 원인을 파악하는 데 조금 더 신경을 썼다.
나성범은 일본 아마미오시마 1차 캠프에서도 컨디셔닝에 공을 들이고 있다. 식단도 같이 조절하면서 겨울에 국내에서 몸을 만들 때보다 체중도 조금 더 감량했다.
그만큼 올 시즌을 맞이하는 각오가 비장하다. 대형 계약의 가치를 이제는 한 해 동안 온전히 증명해야 한다는 마음. 또 주장으로서 팀의 반등을 이끌어야 한다는 마음이 공존한다.
나성범은 "나도 이제 좋은 모습을 보여 드리고 싶다. 나이가 들어서 안 된다든지, 에이징 커브라든지 그런 소리를 듣고 싶지도 않다. 솔직히 다시 반등하기 위해서 다시 정신 차리고 했다. 그렇다고 해서 전에 정신을 안 차린 것은 아니지만, 성적이 그렇다 보니 그렇게 보여질 수 있을 것이라 생각한다. 이번 겨울에는 반성도 많이 했고, 다시 한번 정신 차리고 하려고 한다"고 힘줘 말했다.
팀 성적과 관련해서는 "올 시즌에 팀들이 다 강해졌다고 생각한다. 아시아쿼터도 생기면서 일본인 투수들도 많이 들어왔고, 야구가 더 어려워질 것 같다. 팬분들 입장에서는 야구가 또 재밌어질 것 같다. 이번 시즌은 조금 새로운 경험이지 않을까 생각한다. 올 시즌에는 뭔가 새로운 것이 도입됐을 때 우리 팀이 작년 시즌보다는 조금 더 나은 시즌이 됐으면 좋겠다"고 했다.
이범호 KIA 감독은 최형우가 삼성 라이온즈로 FA 이적하자 나성범을 김선빈과 함께 지명타자로 뛰게 할 계획을 밝혔다. 지명타자와 우익수를 병행하면, 부상 관리에 훨씬 도움이 된다고 판단했기 때문.
나성범은 "지명타자를 NC에서 무릎 수술 하고 다음 해(2020년)에 우승했을 때 거의 반반씩 했다. 그때는 무릎 수술하고 다음 해여서 내 몸 상태가 완성이 되진 않았으니 조금씩 올리자는 생각으로 어쩔 수 없이 해야 하는 상황이었다. 지금은 내가 아파서 그렇게 한다고 생각하고 싶지도 않고, 감독님께 수비를 할 수 있다는 것을 어필하고 싶다. 항상 나는 준비돼 있다는 것을 많이 보여 드리고 싶다. 그래야 감독님도 편안하게 수비를 마음껏 내보낼 수 있으니까"라고 이야기했다.
이 감독의 마음을 모르는 것은 아니다.
나성범은 "내가 부상이 있었다 보니 생각해서 해주시는 걸 안다. 어느 감독님께서 그렇게 생각해 주시겠나. 솔직히 안 좋으면 그냥 안 쓰거나 그럴 수도 있는데, 그런 점에서 감독님께 정말 감사하다. 또 감독님과 다시 한번 우승해 보고 싶다. 내가 좀 잘해서 정말 정신 차리고, 지금 있는 선수들과 같이 좋은 성적을 내고 싶다는 마음이 생긴다"고 진심을 표현했다.
최형우와 함께 박찬호(두산 베어스)까지 핵심 타자 둘이 FA 이적하면서 큰 공백이 생겼지만, 또 잘 채워 나갈 수 있다고 믿는다. 새로 합류한 해럴드 카스트로와 제리드 데일의 평가가 좋은 편. 나성범과 김도영 김선빈 등 지난해 부상에 울었던 이들만 건강해도 충분하다는 목소리도 나온다.
나성범은 "내심 조금 더 기대가 된다. 어떻게 타순이 짜여질지는 모르겠지만, 나도 그에 맞게 준비해야 할 것 같다. 카스트로는 차근차근 시즌에 맞춰서 컨디션을 올리는 것 같고, 데일은 내야수랑 훈련을 따로 해서 치는 것을 많이 보진 못했는데 이야기를 들어보니까 잘 적응하고 있다더라"며 기대감을 보였다.
아마미오시마(일본)=김민경기자 rina1130@sportschosun.com