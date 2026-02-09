'KIA 감독픽' 가장 무서운 선수, 왜?…"난 항상 마지막, 내 야구 좀 하고 싶다"

|
[아마미오시마(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "난 한 해 한 해 항상 마지막이라고 생각한다. 내 야구 좀 하고 싶다는 생각으로 작년부터 타석에 들어갔던 게 컸다."
이범호 KIA 감독은 일본 아마미오시마 1차 스프링캠프에서 이호연을 주시하고 있다. 수비가 약하다는 평가에 편견이 있었는데, 옆에서 지켜보니 생각보다 수비가 괜찮았던 것. 현재 1루수와 2루수로 준비시키고 있는데, 어쩌면 이호연이 올해 내야의 복병이 될지도 모른다.
지난 시즌 고작 32경기를 뛰었지만, 타격 성적이 빼어났다. 타율 3할4푼3리(70타수 24안타), 1홈런, 8타점, OPS 0.864를 기록했다.
이호연은 지난해 활약에 "너무 표본이 작다"고 머쓱해하면서도 "타석에 편하게 들어갔던 것 같다. 대타도 많이 나갔고, 선발로 나간 적도 있지만, 이제 보여줘야지가 아니라 내 야구를 하자 그랬던 것 같다. 누구한테 더 잘 보여야겠다 이런 생각을 과거에는 엄청 많이 가졌던 것 같다. 이제 나는 한 해 한 해 항상 마지막이라고 생각한다. 작년에는 가정사도 있었고, 그래서 내 야구 좀 하고 싶다는 생각으로 타석에 들어갔다. 그게 컸다"고 되돌아봤다.
KIA는 괜히 지난해 2차 드래프트에서 3라운드 양도금 2억원을 KT 위즈에 지급하고 이호연을 영입한 게 아니다. 현재 백업 내야수 가운데 이호연만큼 칠 수 있는 타자가 없다고 판단했기에 투자한 것.
이 감독은 그래서 이호연이 수비 훈련할 때 도움이 될 만한 말을 한번씩 툭툭 던진다.
이호연은 "감독님께서 첫 발 스타트를 좀 강하게 하라고 하셨다. 그러면 볼이 올 때 여유가 있으니까. 사실 KT에 있을 때는 감독님께서 이렇게 하진 않으셨다. 감독님이 옆에 와서 한마디씩 하는 게 크다고 느낀다. 야간 훈련할 때도 나와서 선수들 티배팅 하는 것도 보시고, 수비하는 것도 옆에서 항상 지켜보신다. 섬세하게 하나하나 다 말씀해 주시더라. 그게 엄청 조그마한 차이인데, 그 조그마한 게 사실 엄청 크다"며 감사를 표했다.
KIA에는 이제 다 적응했다. 어릴 적 꿈을 이뤘기에 더 행복하다.
이호연은 "적응은 거의 끝났다. 형들 다 잘 챙겨주신다. 처음 왔으니까 (김)선빈이 형이나 주장 (나)성범이 형, (김)태군이 형, (김)호령이 형도 잘 스며들 수 있게 해 주신다. 거의 다 스며든 것 같다"며 웃었다.
그는 이어 "2차 드래프트에 지명받고 '집에 가겠구나' 했다. 집이 광주라 야구장에서 20~30분 거리다. 어릴 때는 KIA 유니폼만 봤다. 호랑이 회원이었다(웃음). 어릴 때 7회나 8회쯤 가서 경기를 봤던 기억이 난다"고 덧붙였다.
이 감독의 바람대로 이호연은 수비까지 쓰임이 다양한 선수로 엔트리를 채워줄 수 있을까.
이호연은 "기회도 내가 잘해야 기회가 오는 것이다. 항상 야구하면서 기회가 분명히 온다고 생각하면서 했다. 내가 잘하고 있어야만 그 기회가 오는 것이고, 또 부상을 안 당해야지만 오는 거니까"라며 "올 시즌은 그냥 안 다치고 팀에 도움이 됐으면 좋겠다. 내가 필요할 때마다 그 역할을 충실히 잘 해냈으면 좋겠다"고 각오를 다졌다.
아마미오시마(일본)=김민경기자 rina1130@sportschosun.com