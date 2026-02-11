콘텐츠 제작 중심? 리그 전반에 참여한다…KBO Z-CREW 모집

21일 서울 강남구 도곡동 양재타워에서 KBO이사회가 열렸다. 이날 이사회에서는 5월 시즌 개막 일정을 논의한다. KBO 로고. 도곡동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2020.04.21/

[스포츠조선 이종서 기자] KBO가 Z세대의 아이디어를 듣는다.

KBO는 11일 "2026 제 22기 KBO Z-CREW(제트크루)를 모집한다"고 밝혔다.

KBO Z-CREW는 기존 '대학생 마케터'에서 명칭을 변경하고, 콘텐츠 제작 중심이 아닌 KBO 리그 전반에 참여하는 활동으로 운영 방향을 확대했다.

KBO Z-CREW는 한 시즌 동안 KBO 리그의 미래 성장과 팬 경험 강화를 주제로 한 연간 프로젝트를 진행하며, Z세대 관점에서 KBO 리그의 중·장기적 방향성과 신규 사업 아이디어를 제안하고 기획하는 역할을 수행하게 된다. 참여 대학생들은 팀 단위 프로젝트를 통해 KBO 리그 관련 주제를 분석하고, 정기적인 제언과 토의를 통해 실질적인 결과물을 도출할 예정이다.

아울러 KBO 주최 주요 행사 참여를 통해 현장 경험을 쌓고, 프로젝트 결과물과 연계한 콘텐츠 제작 활동도 병행한다. 이를 통해 콘텐츠 제작 중심의 기존 운영 방식에서 나아가, 기획·분석·제언 중심으로 활동 비중을 조정할 예정이다.

이외에도, 프로스포츠 산업 전문가 멘토링 및 정기 회의를 통해 프로스포츠 산업에 대한 전반적인 이해를 돕고, KBO 리그의 발전 방향에 대한 토의를 진행하게 된다.

KBO Z-CREW는 서류 전형과 면접 전형을 거쳐 총 10명을 선발한다. 선발 대상은 신입생과 휴학생을 포함한 대학생으로 한정하며 군휴학자, 졸업자 및 대학원생은 지원이 불가능하다. KBO 리그에 대한 관심과 이해도가 높고, 콘텐츠 기획 및 제작, 프로젝트 수행 역량이 우수한 대학생을 중심으로 선발할 예정이다.

최종 선발된 KBO Z-CREW에게는 KBO 리그 정규시즌 기간 전 구장 출입이 가능한 2026 시즌 AD 카드, KBO 굿즈, 활동비가 지급된다.

지원서와 포트폴리오는 2월 11일(수)부터 2월 20일(금) 오후 1시까지 구글폼을 통해 제출해야 하며, 구글폼은 KBO 인스타그램 프로필 링크를 통해 접속할 수 있다. 지원서 양식은 KBO 홈페이지 NOTICE 게시판에서 다운로드 후 작성 가능하다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

