아니, 무슨 신인이 첫 라이브에서 148km를 던져...두산, 당장 개막해도 되겠네 [시드니 현장]
|서준오 사진제공=두산 베어스
[시드니(호주)=스포츠조선 김용 기자] 당장 개막해도 되겠네.
김원형 신임 감독 앞 무력 시위인가. 두산 베어스 투수들이 첫 라이브 피칭에서 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 당장 개막전을 치러도 될 정도의 구위들을 선보였다.
두산은 13일 호주 시드니 스프링 캠프에서 이번 전지훈련 첫 라이브BP를 실시했다. 투수와 타자들이 실전과 같은 상황으로 던지고 치는 것이다. 그간 얼마나 몸을 잘 만들었는지 확인하는 자리.
이날 오전조와 오후조로 나눠 총 9명의 투수가 타자들을 상대로 공을 뿌렸다. 처음 마운드에서 타자를 상대로 던지는 것이고, 감독과 코치가 지켜보는 앞에서 투수하기에 긴장될 수도 있을 법한데, 두산 투수들은 거침없이 기량을 과시했다.
치열한 선발 경쟁중인 최승용과 최민석은 김 감독의 극찬을 받았다. 특히 최민석의 경우 직구 최고구속 147km를 찍었다.
|최주형 사진제공=두산 베어스
지난해 부상으로 고전했던 필승조 최지강이 이날 147km의 강력한 공을 뿌린 것도 반가웠다. 또 김 감독이 선발 후보로까지 거론한 양재훈도 145km 빠른 공을 던져 김 감독을 흡족하게 했다.
오후조에서는 윤태호가 146km를 던졌다. 또 한 명 관심을 모은 선수는 신인 서준오. 3라운드 선발 선수인데 김 감독의 눈에 들어 스프링 캠프까지 참가하게 됐다. 즉시 전력이라는 평가 속에 서준오는 이날 첫 라이브BP에서 148km 강속구를 던졌다. 2라운드 좌완 신인 최주형 역시 146km를 기록해 가능성을 내비쳤다.
김 감독은 "선수들이 이렇게 잘 준비할 줄은 생각도 못했다. 다들 첫 라이브 피칭부터 너무 좋은 모습을 보여 만족스럽다"고 활짝 웃었다.
