"이대호, 김태균 스타일은 아니다. 그런데..." 김원형 감독은 왜, 반전의 1R 신인 '대박'을 확신하나 [시드니 현장]

기사입력 2026-02-13 21:07


사진제공=두산 베어스

[시드니(호주)=스포츠조선 김용 기자] "타격은 재능이다. 그런 면에서 봤을 때..."

두산 베어스 김원형 감독은 호주 시드니 스프링 캠프에 신인 3명을 데려왔다. 1라운드 신인 야수 김주오와 투수 최주형, 서준오가 그 주인공들. 이 선수들만 보면 눈에서 하트가 '뿅뿅' 발사된다. 신인이라고 하기에 기대 이상의 기량, 잠재력을 보여주고 있어서다.

사실 김주오는 선발 당시 얘기가 많았다. 왜 1라운드에서 투수를 안뽑고, 예상 명단에도 없었던 야수를 두산이 뽑았냐는 것이었다. 하지만 두산은 이 선수를 너무 뽑고 싶었다. 그런데 2라운드까지 가면, 2라운드 상위 순번 팀이 김주오를 데려갈 게 뻔히 눈에 보였다. 그렇게 놓칠 바에는 과감하게 1라운드 지명권을 쓰자는 것이었다.

지난해 말 일본 마무리 캠프에서부터 가능성을 보여준 김주오. 김 감독은 올해 초에도 "2~3년 안에 두산의 주전 외야수가 될 수 있다"며 극찬을 아끼지 않았다. 이제는 "두산이 옥석을 잘 가렸다"는 반전 평가를 받고 있다. 그렇다면 스프링 캠프에서 더욱 면밀히 지켜본 결과, 김주오에 대한 평가가 바뀌었을까.


김 감독은 "나는 타격은 타고난 재능이 중요하다고 생각한다. 나이가 적든 많든 재능이 있는 선수는 잘 친다. 김주오가 이대호, 김태균과 같은 홈런을 많이 칠 스타일은 아니다. 하지만 중장거리 타자로 발전 가능성은 무궁무진하다. 그리고 어린 선수가 면을 굉장히 잘 활용한다. 방망이가 나오는 각이 좋아 맞히는 면적이 넓어진다. 그러면 타율은 높아진다"고 설명했다. 어차피 김주오는 두산 선수고 홈 잠실구장은 홈런을 치기 어려운 곳이다. 홈런수에 집착하지 말고 에버리지를 올리는 중장거리 유형으로 성장하는 게 훨씬 나을 수 있다.

김 감독은 "또 중요한 건 발이다. 덩치는 큰데, 발이 은근히 빠르다. 또 고교 시절 외야를 전문으로 했다. 그래서 잠실이 넓어도 외야 수비를 충분히 맡길 수 있다. 수비 리스크가 적으니, 앞으로 2~3년 동안 왔다갔다 하면서 꾸준하게 경험을 싸으면 언젠가는 주전으로 자기 할 건 다 할 거라 본다. 올해는 당장 시범경기부터 1군 투수들의 빠른 공도 보고, 삼진도 먹고 하면서 경험을 쌓아야 한다. 아직 어리다. 문제가 있어도 수정할 여력이 있다. 재능이 있기에, 충분히 좋은 쪽으로 발전할 수 있다"고 자신의 생각을 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

