[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

기사입력 2026-02-25 13:30


[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...…
애틀랜타 브레이브스가 크리스 세일과의 1년 연장계약 사실을 공식 발표했다. 사진=애틀랜타 브레이브스 구단 공식 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 좌완 에이스 크리스 세일이 1년 연장계약을 맺었다.

ESPN은 25일(한국시각) '크리스 세일과 애틀랜타 구단이 1년 2700만달러(388억원)의 연장계약에 합의했다. 올해 말 FA가 되려했던 세일은 내년 한 시즌 더 애틀랜타 소속으로 활약하고, 2028년은 구단옵션이 설정됐다'고 보도했다.

이어 매체는 '다음달 31일 37세가 되는 세일은 부상으로 점철된 보스턴 레드삭스에서의 마지막 5시즌을 마친 뒤 브레이브스로 이적해 2024년 NL 사이영상을 수상했고, 2025년에도 강한 시즌을 보내며 커리어를 다시 일으켜세웠다'고 덧붙였다.

애틀랜타는 지난 시즌이 끝난 뒤 세일에 대해 올해 1800만달러의 구단 옵션을 실행한 뒤 연장계약 협상을 벌이며 이날 그 결과물을 낸 것이다. 2028년 구단 옵션은 3000만달러이고, 바이아웃은 없는 것으로 전해졌다.

세일이 내년에 받게 될 2700만달러는 애틀랜타 구단 역사상 평균 연봉(AAV) 최고액 기록이다. 종전 기록은 2019년 3루수 조시 도날드슨이 받은 2300만달러다.


[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...…
크리스 세일은 애틀랜타 구단 역사상 AAV 최고 기록을 세웠다. AP연합뉴스
이에 대해 알렉스 앤소폴로스 애틀랜타 사장은 MLB.com에 "최고 연봉을 받아야 할 선수가 있다면 그건 세일"이라며 "우리 구단 역사에서 최고 평균연봉(AAV)을 받아야 할 더 좋은 선수는 없다. 그가 어떤 선수이고 얼마나 잘 해내고 있는지를 보면 알 수 있다"고 밝혔다.

플로리다주 노스포트 스프링트레이닝에 참가하고 있는 세일은 "좀 이상하기는 했다. 그가 그렇게 말했다고?"라고 웃은 뒤 "나는 내 생각을 얘기했고, 우리는 서로를 바라보며 '우리 진심인가?'라고 생각했다. 내 에이전트(BB 애보트)한테 알렉스에 연락해 문제를 풀어보세요라고 했다. 우리의 요구를 얘기했고, 구단도 나름대로의 조건을 제시했다. 그리고 그 중간 지점에서 합의가 됐다"고 협상 과정을 소개했다.

참고로 팀의 간판타자인 로날드 아쿠냐 주니어는 2018년 메이저리그 데뷔해 NL 신인왕에 오른 뒤 2019년 4월 8년 1억달러에 연장계약을 해 올해 연봉은 1700만달러에 불과하다.


세일은 앞서 2019년 3월 보스턴과 5년 1억4500만달러에 연장계약을 했지만, 그는 2019년부터 2023년까지 매년 부상자 명단(IL) 신세를 지켜 메이저리그의 대표적인 '먹튀'로 전락했다.


[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...…
세일은 지난해 갈비뼈 부상으로 2개월 결장했지만, 125⅔이닝을 던져 평균자책점 2.58을 마크했다. AP연합뉴스
그러나 2023년 후반기부터 부활의 조짐을 보이더니 그해 말 애틀랜타로 트레이드된 뒤 2024년 29경기에서 177⅔이닝을 던져 18승3패, 평균자책점 2.38, 225탈삼진으로 NL 투수 트리플크라운을 달성하며 생애 첫 사이영상을 수상했다. 그는 2000년 이후 가장 드라마틱하게 부활에 성공한 투수로 꼽힌다.

작년에는 6월 왼쪽 갈비뼈 골절상으로 입고 IL에 올랐지만, 2개월 넘는 재활 훈련을 거쳐 8월 말에 복귀해 21경기에서 125⅔이닝 7승5패, 평균자책점 2.58, 165탈삼진으로 시즌을 마치며 녹슬지 않은 기량을 이어갔다.

애틀랜타는 스프링트레이닝 초반 스펜서 슈웰렌바흐와 허스턴 왈드렙이 부상으로 전력에서 이탈해 올시즌 상당 기간 결장할 것으로 보여 세일과의 이번 계약이 더욱 의미가 커졌다.

슈웰렌바흐는 오른쪽 팔꿈치 부상으로 60일짜리 IL에 등재돼 올해 올스타 브레이크까지는 출전이 어려울 전망이다. 왈드렙은 지난 24일 오른쪽 팔꿈치 관절경 수술을 받아 최소한 6월까지는 재활에 매달려야 한다.

세일은 여전히 압도적인 구위를 자랑한다. 지난해 포심 패스트볼 스피드는 최고 99.4마일, 평균 94.8마일로 사이영상을 수상한 2024년과 비슷한 수준을 나타냈다. 주무기인 슬라이더의 구종 가치(Run Value)는 23으로 작년 전체 투수들의 구종 가운데 3위에 랭크됐다. 1위는 디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌의 체인지업(25), 2위는 애리조나 다이아몬드백스 라인 넬슨의 직구(23)로 나타났다.

세일은 지난 23일 시범경기 첫 등판인 미네소타 트윈스전서 2이닝 2안타 3탈삼진 무실점의 호투를 했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.