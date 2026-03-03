'한화→KIA' 최고의 이적 되나, 20억 가치 증명 순조롭다…실전 점검 이상 無, 기대감 높인다

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김범수는 '최고의 이적'이라는 평가를 받을 수 있을까. 실전 점검 결과는 지금까지 만족스럽다.
김범수는 2일 일본 오키나와 킨구장에서 열린 삼성 라이온즈와 연습 경기에 5-3으로 앞선 8회 구원 등판해 1이닝 18구 1안타 무4사구 2삼진 무실점 호투를 펼쳤다. KIA는 8대3으로 승리했다.
김범수는 8회 선두타자 전병우에게 좌전 안타를 맞았지만, 함수호를 삼진으로 처리해 흐름을 끊었다. 김재성은 2루수 땅볼로 잡아 2사 1루. 양우현까지 삼진으로 돌려세우면서 임무를 마쳤다.
구속만 더 올라오면 최상의 컨디션으로 새로운 시즌을 맞이할 듯하다. 김범수는 직구(10개)와 커브(5개), 슬라이더(3개)를 섞어 삼성 타선을 요리했다. 직구 구속은 최고 143㎞, 평균 139㎞로 형성됐다.
KIA는 지난 시즌을 마치고 불펜 강화를 위해 FA 시장에 있던 김범수를 3년 20억원에 영입했다. 원소속팀이었던 한화 이글스가 김범수와 협상을 빠르게 매듭짓지 않자 스프링캠프 직전 KIA가 손을 내밀었다. 2015년 한화 1차지명 출신인 김범수는 당연히 원클럽맨의 길을 고민했지만, 당장 자신을 더 원하는 구단으로 발걸음을 돌렸다.
KIA 타이거즈 김범수. 사진제공=KIA 타이거즈
김범수는 지난 시즌 73경기, 2승, 2세이브, 6홀드, 48이닝, 평균자책점 2.25를 기록하며 한 단계 성장했다는 평가를 들었다. 김범수 본인이 꼽은 성장 포인트는 커브. 과거보다 커브 비중을 늘리면서 더 효과적으로 타자들의 타이밍을 뺏을 수 있었다. KIA에서도 지난해 성공 전략을 유지할 예정이다.
당연히 올해 목표는 KIA의 투자 안목을 증명하는 것. 지난해 반짝 활약이 아니라는 것을 보여주고자 하는 마음도 크다. 고액 연봉자인 만큼 밥값을 하려는 의지도 강하다.
김범수는 "내가 KIA에 성적이 그동안 안 좋아서 그런지 몰라도 나는 그냥 아직도 KIA가 계속 강하다고 생각한다. 그래서 선발투수 지금 괜찮고, 외국인 투수들도 괜찮아서 선발이 5~6이닝만 던져 주면 진짜 (이)태양이 형, (조)상우 형, (홍)건희 형 이렇게 잘 틀어막으면, 8회 9회에는 안정적인 투수들(전상현 정해영)이 있으니까"라며 올해 KIA의 반등을 예상했다.
반등 요소에 물론 본인도 포함이다. 김범수는 이준영 최지민 곽도규 김기훈 등 좌완들과 자리싸움을 해야 한다. 시범경기까지 더 지켜봐야겠지만, 김범수는 일단 첫 단추를 잘 끼웠다.