NC 다이노스, 진주문화관광재단과 함께 '하모프렌즈데이' 이벤트 진행

(왼쪽부터): 단디, 진주문화관광재단 석장호 사무국장, 진주문화관광재단 왕기영 대표이사, NC 다이노스 손성욱 경영본부장, 하모, 하모프렌즈 아요. 사진=NC 다이노스

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NC 다이노스가 19일 창원 NC파크에서 열린 두산베어스와의 홈경기에서 진주문화관광재단과 함께 '하모프렌즈데이'를 진행했다.

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이번 행사는 지역 문화와 관광 자원을 프로스포츠와 연계해 지역 브랜드 가치를 높이고, 팬들에게 새로운 즐길 거리를 제공하기 위해 마련됐다. 특히 진주시의 대표 마스코트인 '하모'와 '하모프렌즈 아요'의 콜라보 유니폼 출시를 기념하며 지역 상생의 의미를 더했다.

이날 NC파크 GATE 1 앞 가족공원에서는 진주문화관광재단 홍보부스가 운영됐으며, 당일 현장 예매 고객과 온라인 예매 후 지류 티켓 발급을 요청한 관람객에게는 하모와 하모프렌즈 아요 캐릭터가 담긴 스페셜 지류 티켓이 제공됐다.

또한 '하모프렌즈데이'를 맞아 진주 시민을 대상으로 내야석(1·2층) 2만 원, 내야석(3·4층) 1만5000원, 외야석 1만원의 특별 할인 프로모션을 진행해 보다 많은 지역민이 야구장을 찾을 수 있도록 했다. 아울러 당일 진주 지역 셔틀버스도 기존 2대에서 6대로 확대 운영하며 진주 시민과 팬들의 경기장 접근성과 이동 편의를 높였다.

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경기 전에는 2026시즌 스폰서십 계약을 기념하기 위해 NC 다이노스 손성욱 경영본부장, 진주문화관광재단 왕기영 대표이사, 진주문화관광재단 석장호 사무국장이 참석해 기념 촬영을 진행했다. 승리기원 시구와 시타는 각각 하모와 하모프렌즈 아요가 맡았으며, 경기 중에는 '하모&하모프렌즈 아요 스페셜 이닝 이벤트'를 진행해 팬들에게 다양한 즐길 거리를 제공했다.

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진주문화관광재단 왕기영 대표이사는 "프로야구는 다양한 연령층이 함께 즐기는 대중적인 스포츠 콘텐츠인 만큼, 이번 하모프렌즈데이가 진주 관광과 하모프렌즈를 효과적으로 알리는 계기가 됐다. 앞으로도 스포츠와 캐릭터, 관광 콘텐츠를 연계한 협업을 통해 진주의 문화관광 브랜드 인지도를 높이고 관광객 유치 확대에 힘쓰겠다"라고 말했다.

NC 손성욱 경영본부장은 "하모프렌즈데이를 통해 진주시와 진주를 대표하는 마스코트인 하모, 하모프렌즈 아요를 많은 팬들에게 소개하고 지역의 문화·관광 콘텐츠를 함께 알릴 수 있어 뜻깊게 생각한다. 앞으로도 구단은 프로스포츠가 지역사회와 함께 성장하는 플랫폼이 될 수 있도록 다양한 기관과 협력하며 지역 홍보와 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"라고 말했다.

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NC는 앞으로도 지역사회와의 상생을 바탕으로 다양한 협업을 이어가며 지역의 문화와 관광을 알리는데 적극적인 역할을 해 나갈 계획이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com