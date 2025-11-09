[현장인터뷰]김효범 "SK 자밀 워니, 있고 없고의 차이" vs 전희철 …

|
[잠실실내=스포츠조선 김가을 기자]"(상대) 자밀 워니가 있고 없고의 차이다."
올 시즌 두 번째 S-더비다. 시즌 첫 경기에선 삼성이 이겼다. 다만, 당시엔 SK의 에이스 자밀 워니가 없었다. 경기를 앞둔 김 감독이 "자밀 워니가 있고 없고의 차이인 것 같다"며 "워니가 지난 경기 없었지만 안영준 오세근도 없었다. 그 차이가 크다. 오늘 오전에 비디오 보면서 피드백 주고, 준비했다"고 말했다.
삼성은 전날 열린 경기에서 대구 한국가스공사에 아쉽게 패했다. 김 감독은 "선수들에게 '리그가 많이 평준화 돼 있다. 마라톤이라고 생각하고 시작부터 중간까지 가는 뜀박질은 힘들지만 그래도 중간점 찍고 돌아서 올 때는 그거 버티면 우리도 흐름 탈 수 있다'고 했다. 운동해본 사람은 다 장거리 뛰어봤다. 그게 괴롭긴 하지만 잘 버텨내자고 했다"고 했다.
삼성은 한호빈-이관희-저스틴 구탕-이원석-앤드류 니콜슨이 베스트5로 출격한다.
그는 "삼성의 3점슛 시도, 성공률 등이 높다. 3점을 어떻게 막느냐가 중요하다. 반면, 우리는 3점슛을 많이 허용한다. 삼성과의 상성이 맞지 않는 팀이다. 수비에서 틀이 바뀌지 않으면 고전한다. 경기를 잘 풀기 위해선 수비 형태를 바꿔야 한다고 했다. 디테일 집중해야 한다"고 했다.
SK는 김낙현-최원혁-안영준-최부경-자밀 워니가 선발로 나선다.
