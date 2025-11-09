[현장인터뷰]김효범 "SK 자밀 워니, 있고 없고의 차이" vs 전희철 "자세 강조…삼성과 상성 맞지 않는다"

기사입력 2025-11-09 16:37


[현장인터뷰]김효범 "SK 자밀 워니, 있고 없고의 차이" vs 전희철 …
사진제공=KBL

[잠실실내=스포츠조선 김가을 기자]"(상대) 자밀 워니가 있고 없고의 차이다."

김효범 서울 삼성 감독의 말이다.

서울 삼성은 9일 서울 잠실실내체육관에서 서울 SK와 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈경기를 치른다.

올 시즌 두 번째 S-더비다. 시즌 첫 경기에선 삼성이 이겼다. 다만, 당시엔 SK의 에이스 자밀 워니가 없었다. 경기를 앞둔 김 감독이 "자밀 워니가 있고 없고의 차이인 것 같다"며 "워니가 지난 경기 없었지만 안영준 오세근도 없었다. 그 차이가 크다. 오늘 오전에 비디오 보면서 피드백 주고, 준비했다"고 말했다.

삼성은 전날 열린 경기에서 대구 한국가스공사에 아쉽게 패했다. 김 감독은 "선수들에게 '리그가 많이 평준화 돼 있다. 마라톤이라고 생각하고 시작부터 중간까지 가는 뜀박질은 힘들지만 그래도 중간점 찍고 돌아서 올 때는 그거 버티면 우리도 흐름 탈 수 있다'고 했다. 운동해본 사람은 다 장거리 뛰어봤다. 그게 괴롭긴 하지만 잘 버텨내자고 했다"고 했다.

김 감독은 "우리가 최근 세 경기에서 후반에 실책을 많이 범했다. 속공에서 실책이 많이 나온다. 우리의 공격 숫자가 더 많은 상황, 쉬운 슛을 시도할 수 있는 상황에서 실책으로 실점해서 -4가 된다"며 집중력을 강조했다.

삼성은 한호빈-이관희-저스틴 구탕-이원석-앤드류 니콜슨이 베스트5로 출격한다.


[현장인터뷰]김효범 "SK 자밀 워니, 있고 없고의 차이" vs 전희철 …
사진제공=KBL
이에 맞서는 전희철 SK 감독은 "삼성을 잘 막아야 한다. 공격도 잘하고 수비도 잘한다. 선수들에게 집중이 필요하다고 했다. 우리가 지난 시즌 삼성을 상대로 5승1패를 하면서 많이 이겼다. 심리적으로 '어, 우리는 강한데'라는 마인드도 있다. 제발 그런 것을 탈피하자고 했다. 자세를 강조했다"고 말했다.


그는 "삼성의 3점슛 시도, 성공률 등이 높다. 3점을 어떻게 막느냐가 중요하다. 반면, 우리는 3점슛을 많이 허용한다. 삼성과의 상성이 맞지 않는 팀이다. 수비에서 틀이 바뀌지 않으면 고전한다. 경기를 잘 풀기 위해선 수비 형태를 바꿔야 한다고 했다. 디테일 집중해야 한다"고 했다.

SK는 김낙현-최원혁-안영준-최부경-자밀 워니가 선발로 나선다.

잠실실내=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김고은, 귀찮다며 '약속 20분전' 파토하려는 안은진에 일침 "이건 아니지 않니"

2.

“국정원 감시·계약 취소·협박까지” 블랙리스트 판결 확정 심경 전한 김규리 [SC이슈]

3.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

4.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

5.

장성규, '100억 건물주' 된 이유있었네..하정우 따라한 '재력가' 식습관 공개 "한 번에 5장씩"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

2.

리버풀 '예비 배신자' 방출 준비 완료!→'그리스인 대체자' 찾았다…토트넘과 670억 규모 경쟁 돌입

3.

아시아 무대 진출 위해 절실한 승리..."주도하고 이끌어가는 우리 축구 기대" 김기동 감독의 각오..."린가드 촬영, 팀 분위기 좋게 만들어"[현장인터뷰]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

충격 혹평! EPL급 아냐 "토트넘 7번, 무능 그 자체"…약팀 상대로만 잠재력 뽐내→맨유 상대로는 '와르르'

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

2.

리버풀 '예비 배신자' 방출 준비 완료!→'그리스인 대체자' 찾았다…토트넘과 670억 규모 경쟁 돌입

3.

아시아 무대 진출 위해 절실한 승리..."주도하고 이끌어가는 우리 축구 기대" 김기동 감독의 각오..."린가드 촬영, 팀 분위기 좋게 만들어"[현장인터뷰]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

충격 혹평! EPL급 아냐 "토트넘 7번, 무능 그 자체"…약팀 상대로만 잠재력 뽐내→맨유 상대로는 '와르르'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.