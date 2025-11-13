'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구 16일 개막

기사입력 2025-11-14 06:00


'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
사진제공=WKBL

'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
박정은 부산 BNK 감독(위)과 최윤아 인천 신한은행 감독. 사진제공=WKBL

정상을 향한 뜨거운 도전, 여자프로농구가 5개월의 열전에 돌입한다.

올 시즌은 그 어느 때보다 풍성한 이야깃거리로 관심을 모은다. 시작부터 '새 역사'다. 16일 오후 2시25분 부산 사직체육관에서 열리는 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 공식 개막전은 박정은 감독의 부산 BNK와 최윤아 감독이 이끄는 인천 신한은행의 대결로 펼쳐진다. 여자프로농구 공식 개막전에서 여성 사령탑 대결이 펼쳐지는 건 처음이다.


'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
청주 KB스타즈 박지수. 사진제공=WKBL

'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
아산 우리은행 김단비. 사진제공=WKBL
8관왕 vs 8관왕

'여제' 박지수(청주 KB스타즈)가 돌아왔다. 그는 2023~2024시즌 한국여자농구연맹(WKBL) 역사상 처음으로 8관왕에 올랐다. 이후 해외 진출에 나섰다. 튀르키예 명문 갈라타사라이에서 한 시즌을 보낸 뒤 올 시즌을 앞두고 KB로 돌아왔다. 박지수의 복귀에 KB는 단숨에 강력한 우승 후보로 떠올랐다.

대항마는 박지수에 이어 역대 두 번째로 8관왕을 달성한 김단비(아산 우리은행)다. 그는 박지수와의 재격돌에 대해 "박지수는 팬도 많이 기다렸던 최고의 선수다. 다시 대결하는 게 기대되기도 한다. 박지수가 왔다고 꼭 KB가 우승하고, 박지수가 꼭 MVP를 하는, 그런 당연한 건 없다. 서로 부담 갖지 않고 매 경기 최선을 다하다 보면 누가 MVP를 받든 서로 손뼉을 쳐줄 수 있을 것"이라고 말했다.


'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
부천 하나은행 김정은. 사진제공=WKBL

'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
청주 KB스타즈 허예은. 사진제공=WKBL
새 역사를 향해

'맏언니' 김정은(부천 하나은행)은 올 시즌 WKBL 역대 최다 출전 대기록에 도전한다. 2005년 데뷔한 김정은은 2024~2025시즌까지 총 590경기를 뛰었다. 그보다 더 많이 코트에 나선 선수는 임영희(600경기)와 한채진(597경기·이상 은퇴) 둘뿐이다. 김정은이 올 시즌 큰 부상 없이 경기에 나선다면 역대 최다 출전 기록을 갈아치울 것으로 기대된다. 김정은은 "비시즌에 마지막이라고 마음먹고 준비했다. 후회 없이 뛰고, 잘 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

2001년생 허예은(KB)은 최연소 800, 900어시스트에 도전한다. 그는 2019~2020시즌 데뷔 뒤 총 771개의 도움을 배달했다.


'최초 또 최초'→'8관왕 vs 8관왕'…볼 거리-기대 가득 여자프로농구…
사진제공=WKBL

새 시즌 달라지는 것

올 시즌을 앞두고 달라진 것이 있다. 비디오판독 요청 가능 횟수가 바뀌었다. 지난 시즌까지는 정규 쿼터 중 비디오판독 파울 챌린지를 팀당 2번 할 수 있었다. 올 시즌부터는 '1+1'회로 축소됐다. 첫 파울 챌린지가 받아들여진다면 해당 팀 감독은 정규 쿼터 안에 한 번 더 파울 챌린지를 할 수 있다. 반대로 첫 파울 챌린지 결과 판정이 옳았다면 정규 쿼터 안에 더는 파울 챌린지를 할 수 없다.

올 시즌 3쿼터에는 아시아 쿼터 선수 2명이 모두 뛸 수 있다. 지난 시즌에는 '2명 보유, 1명 출전'이었으나, 3쿼터에 한해 '2명 출전'으로 확대됐다.

이 밖에도 올 시즌부터 토요일 경기가 확대 편성됐다. 토요일 2경기, 일요일 1경기씩 편성으로 변경했다. 토요일은 오후 2시와 4시에 각각 경기가 펼쳐진다. 휴식일도 기존 화요일에서 화, 목요일로 변경됐다.

한편, 정규리그는 내년 4월 3일까지 진행된다. 6개 팀이 6라운드에 걸쳐 30경기씩을 치른다. 1위와 4위, 2위와 3위 팀 간의 4강 플레이오프(PO·3전2승제)에서 승리한 팀들이 챔피언결정전(5전3승제)에서 붙어 우승팀을 가린다. 포스트시즌은 내년 4월 8일부터 30일까지 펼쳐진다. 올스타전은 1월 4일에 열릴 예정이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'승짱! 나 좀 도와줘' 절친 아베 신노스케 감독의 SOS, 전 두산감독 이승엽 요미우리 타격코치 제안 받았다

2.

"신발끈 묶다가도 문제가..." 원태인 문동주는 진짜 안되나. 여전히 침묵중인 류지현. 일본전 선발 내일 발표[도쿄 코멘트]

3.

'패닉바잉' 박찬호 종착지 근접? 구매 희망팀의 공통점? '강한 유격수' 오지환 박성한 이재현 김주원은 가을야구를 선사했다

4.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

5.

[현장인터뷰]"홍명보호는 모든 걸 갖춘 강팀"…韓에 대한 경계심+존중심 드러낸 볼리비아

스포츠 많이본뉴스
1.

'승짱! 나 좀 도와줘' 절친 아베 신노스케 감독의 SOS, 전 두산감독 이승엽 요미우리 타격코치 제안 받았다

2.

"신발끈 묶다가도 문제가..." 원태인 문동주는 진짜 안되나. 여전히 침묵중인 류지현. 일본전 선발 내일 발표[도쿄 코멘트]

3.

'패닉바잉' 박찬호 종착지 근접? 구매 희망팀의 공통점? '강한 유격수' 오지환 박성한 이재현 김주원은 가을야구를 선사했다

4.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

5.

[현장인터뷰]"홍명보호는 모든 걸 갖춘 강팀"…韓에 대한 경계심+존중심 드러낸 볼리비아

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.