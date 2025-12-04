[공식발표]서울 SK나이츠, 프로농구단 최초 스포츠 이벤트 안전경영 인증
|사진제공=서울 SK나이츠
[스포츠조선 김가을 기자]서울 SK나이츠가 3일 올림픽파크텔에서 열린 스포츠 안전재단 주최 '2025년 스포츠안전경영 인증 수여식'에서 프로농구단 최초로 스포츠 이벤트 안전경영 인증을 받았다.
스포츠이벤트 안전경영시스템(KSSF20211)은 ISO(국제표준화기구)를 기반으로 국내 스포츠 이벤트 실정에 맞게 안전 관리 체계 및 운영 수준을 향상시키기 위한 목적으 로 마련된 표준 요구 규격이다.
SK는 팬을 위한 안전한 경기 운영 및 경기장 이용을 위해 사전 컨설팅과 교육, 서류심사와 현장 실사 등 약 4개월여의 준비 과정을 거쳐 인증을 획득했다.
SK는 앞으로도 홈경기 운영 시 발생할 수 있는 모든 안전사고와 위험성을 예방할 수 있도록 안전경영방침 및 계획수립, 안전경영시스템 실행 등의 안전관리 절차를 지속적으로 적용해 나갈 계획이다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
