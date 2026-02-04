충격과 이변의 연속! 쿰보 & 쿠밍가 & MPJ ALL IN. 트레이드 될 선수는 뉴욕 닉스에 따로 있다.

기사입력 2026-02-04 05:44


충격과 이변의 연속! 쿰보 & 쿠밍가 & MPJ ALL IN. 트레이드 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

충격과 이변의 연속! 쿰보 & 쿠밍가 & MPJ ALL IN. 트레이드 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 트레이드 겨울 시장은 절정을 향해 달려가고 있다. 2월6일 오전 5시(이하 한국시각)이 트레이드 마감일이다.

협상 막바지. 굵직한 블록버스터급 트레이드 가능성이 연이어 나오고 있다.

야니스 아데토쿤보의 공개 트레이드 요청. 거기에 따른 골든스테이트 워리어스, 뉴욕 닉스, 마이애미 히트, 미네소타 팀버울브스 등이 강력한 러브콜을 보내고 있는 상황이다.

협상 카드를 맞추고 있다. 게다가 클리블랜드 캐벌리어스와 LA 클리퍼스도 대리우스 갈랜드와 제임스 하든의 간판 가드 트레이드를 추진 중이다.

여기에 트레이드 불씨가 살아있는 간판 스타들도 있다. 브루클린 네츠 마이클 포터 주니어, 뉴욕 닉스 칼 앤서니 타운스, 골든스테이트 조나단 쿠밍가 등도 조건만 맞으면 언제든지 트레이드가 가능하다.

미국 CBS스포츠는 '트레이드 시장 과감한 예측 톱 5'를 공개했다.

충격의 연속이다.

이 매체는 끝내 밀워키가 아데토쿤보를 '처분'하지 못할 것으로 전망했다.


4일 '야니스 아데토쿤보의 미래에 대한 보도가 엇갈리는 상황에서, 다음 시즌 개막 시점에 그가 밀워키에 남아있을 가능성은 희박하다. 하지만, 언제 트레이드될 지는 아직 미지수다. 겨울 트레이드 마감일 전보다는 더 많은 협상 여력이 생기는 여름까지 기다릴 가능성이 더 높다'고 했다.

또 '아데토쿤보만 밀워키를 떠날 가능성이 있는 것은 아니다. 밀워키는 2026년 NBA 드래프트에서 상위 지명권을 확보하기 위해 탱킹이 될 것으로 전망된다. 트레이드 마감일 전에 베테랑 선수들을 트레이드하는 것은 상위 지명권 확보에 도움이 된다. 바비 포티스, 카일 쿠즈마, 마일스 터너가 트레이드 후보로 거론되었다'고 했다.

골든스테이트와 결별 수순을 밟고 있는 조나단 쿠밍가 역시 끝내 트레이드되지 못할 것이라고 내다봤다.

이 매체는 '골든스테이트가 밀워키를 설득해 야니스의 트레이드를 성사시킨다면, 조나단 쿠밍가도 그 트레이드에 포함될 것이다. 하지만 밀워키가 이 트레이드를 서두를 것 같지는 않다. 누구도 치열한 영입 경쟁을 유도하기 위해 최고 수준의 선수를 헐값에 팔고 싶어 하지 않는다'고 했다. 아데토쿤보의 트레이드 불발로 인해 쿠밍가의 트레이드도 이뤄지지 않을 것이라고 전망한 것이다.

오히려 칼 앤서니 타운스의 트레이드 가능성을 좀 더 높게 봤다.

이 매체는 '뉴욕 닉스는 최근 좋은 경기력을 보여주고 있다. 칼 앤서니 타운스의 스탯은 여전히 훌륭하지만, 최근 커리어 최악의 슈팅 효율을 기록 중이다. 수비력까지 고려하면 뉴욕 닉스는 트레이드 가능성이 매우 높다. 트레이드 파트너는 포틀랜드 트레일 블레이저스다. 즈루 할러데이, 로버트 윌리엄스, 신인드래프트 픽을 받을 수 있다. 리그 최상급 수비력을 지닌 홀리데이가 가세한다면 제일런 브런슨과 함께 강력한 뉴욕의 백코트를 만들 수 있다'고 했다.

클리블랜드 역시 핵심 빅4를 해체할 것으로 전망했다. 클리블랜드는 대리우스 갈랜드, 도노반 미첼, 에반 모블리, 재럿 앨런의 빅4를 앞세워 우승을 도전했다.

이 매체는 '갈랜드와 제임스 하든의 트레이드는 여전히 유효하다'고 했다. 또 마이클 포터 주니어는 브루클린에 잔류할 것으로 내다봤다.

'많은 팀들이 마이클 포터 주니어에게 러브콜을 보내겠지만, 브루클린의 요구 조건이 너무 높다. 브루클린은 서둘러 트레이드를 추진할 필요가 없다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호, 광고계 '손절' 신호 터졌다…'가족법인' 탈세 의혹 직격탄

2.

'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')

3.

오연수, 유학 중인 둘째 子 건강 악화에 급히 미국行 "밥 못 먹어서 몸 안 좋아"

4.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

5.

이수만 돌아온다…경업금지 만료 후. 국내 첫 카드는 '보이그룹'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-삼성부심,가슴이 웅장해진다" 밀라노 두오모 성당의 '갤럭시' 셀피. 올림픽 옥외광고의 위엄![밀라노-코르티나 2026]

2.

"亞알파인스키 자존심" 88년생 정동현, 극동컵 시즌 3승 쾌거! 생애 4번째,밀라노올림픽 새역사 쓴다![밀라노-코르티나2026]

3.

송치영 포스코이앤씨 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선..."국민에게 사랑받는 체조, 책임있게 뒷받침"[공식발표]

4.

'다시 29번' 류재문 "열정과 추억 이어간다"→대구FC, 2026시즌 등번호 공개…세징야 11번→에드가 9번 '그대로'

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-삼성부심,가슴이 웅장해진다" 밀라노 두오모 성당의 '갤럭시' 셀피. 올림픽 옥외광고의 위엄![밀라노-코르티나 2026]

2.

"亞알파인스키 자존심" 88년생 정동현, 극동컵 시즌 3승 쾌거! 생애 4번째,밀라노올림픽 새역사 쓴다![밀라노-코르티나2026]

3.

송치영 포스코이앤씨 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선..."국민에게 사랑받는 체조, 책임있게 뒷받침"[공식발표]

4.

'다시 29번' 류재문 "열정과 추억 이어간다"→대구FC, 2026시즌 등번호 공개…세징야 11번→에드가 9번 '그대로'

5.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.