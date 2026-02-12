아버지는 냉소, 아들은 희망. 엇갈린 르브론 부자. 르브론 "LAL 우승후보 아냐" . 아들 브로니 "우린 우승할 수 있어"

기사입력 2026-02-12 21:10


아버지는 냉소, 아들은 희망. 엇갈린 르브론 부자. 르브론 "LAL 우승…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

아버지는 냉소, 아들은 희망. 엇갈린 르브론 부자. 르브론 "LAL 우승…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 아버지는 현실을 얘기하고, 아들은 희망을 말한다. 부자의 의견이 불과 이틀 만에 완전히 엇갈렸다.

르브론 제임스는 지난 10일(이하 한국시각) LA 레이커스의 전력을 냉정하게 평가했다.

그는 지난 오클라호마시티 선더와의 경기가 끝난 뒤 '우리는 오클라호마시티 선더와 비슷한 수준이 아니다. 우리(LA 레이커스)를 그들(OKC)과 비교할 수 없다. 오클라호마는 챔피언십 팀이다. 우리는 그렇지 않다. 우리는 48분 동안 에너지와 노력을 유지할 수 없지만, 그들은 할 수 있다'며 '그래서 그들은 우승을 차지할 수 있었다. 최고의 팀들과 경기를 할 때는 정말 높은 수준의 노력과 실행 능력이 필요하다'고 했다.

LA 레이커스는 11일 미국 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 샌안토니오 스퍼스와 경기에서 108-136으로 완패했다. 르브론 제임스를 비롯, 주전들이 모두 제외됐다.

당연한 결과였다.

하지만, 르브론의 아들 브로니 제임스가 25분을 뛰면서 자신의 커리어 하이인 12점을 기록했다. 상당히 인상적이었다. 6개의 어시스트, 3개의 리바운드를 추가했다.

그는 경기가 끝난 뒤 가진 현지매체와의 인터뷰에서 '우리 팀은 우승 후보가 될 수 있다. 플레이오프에서도 강한 경쟁력을 지닐 수 있다고 믿는다'고 했다.

브로니는 2024년 NBA 드래프트 2라운드 55순위로 LA 레이커스에 지명됐다.


좋은 수비력과 농구 센스를 지니고 있고, 팀 희생정신이 좋다. 하지만, NBA 수준의 공격력은 아니라는 평가를 받는다. 득점력이 문제이고, 1m88의 작은 키도 걸린다.

르브론이라는 거대한 존재감 때문에 LA 레이커스가 아들 브로니를 뽑았다는 시선도 많다.

그는 NBA에서 부진했다. 어찌보면 당연했다. LA 레이커스와 산하 G리그 사우스베이 레이커스를 오가면서 경기 경험을 쌓고 있다. 이번 샌안토니오전에서 임팩트있는 모습을 보였지만, 르브론이 올 시즌이 끝난 뒤 LA 레이커스와 결별할 경우, 브로니의 잔류 여부도 어떻게 될 지 모른다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하 "전남편 폭력, 아이가 아빠 닮아갈까 봐 겁나 이혼 결심"

2.

[공식] 황재균, 지연과 이혼 2년 만에 새출발…전현무와 한솥밥

3.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

4.

[공식] 민희진, 260억 분쟁 승소 후 첫 입장 "하이브도 고생하셨다" (전문)

5.

[전문] 민희진, 하이브 상대 255억 풋옵션 소송 1심 승소.."소모적 분쟁 인생서 털고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

'맨유 충격! 감히 토트넘이 우리 감독을 넘봐' 4승1무 놀라운 지도력 캐릭 '리그 16위 추락' 토트넘 사령탑 리스트에 올랐다..'맨유가 안 쓰면 토트넘이 데려간다'

4.

[현장인터뷰] 제제금 300만원 삼성 김효범 감독 "징계를 달게 받겠다. 모든 농구 팬에 죄송하다"

5.

KIA에서 5억 받더니.. 엥? 82억 내놔! 욕심이 과했다 → 2배 인상도 걷어차더니 완패

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

'맨유 충격! 감히 토트넘이 우리 감독을 넘봐' 4승1무 놀라운 지도력 캐릭 '리그 16위 추락' 토트넘 사령탑 리스트에 올랐다..'맨유가 안 쓰면 토트넘이 데려간다'

4.

[현장인터뷰] 제제금 300만원 삼성 김효범 감독 "징계를 달게 받겠다. 모든 농구 팬에 죄송하다"

5.

KIA에서 5억 받더니.. 엥? 82억 내놔! 욕심이 과했다 → 2배 인상도 걷어차더니 완패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.